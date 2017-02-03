"إنستاغرام" تختبر ميزة لمشاركة ألبومات الصور

بدأت شبكة مشاركة الصور الاجتماعية، إنستاغرام Instagram، في اختبار ميزة جديدة تتيح لمستخدميها مشاركة أكثر من صورة مرة واحدة على حساباتهم الشخصية، بدلاً من مشاركة كل صورة على حدة.

ووضعت إنستاغرام الميزة الجديدة تحت التجربة في تطبيقها الاختباري لنظام "أندرويد"، حيث أصبح بإمكان مستخدمي هذا التطبيق إنشاء ألبومات صور باختيار أكثر من صورة لوضعها في مشاركة واحدة على حسابهم الاجتماعي.

ولا يضم التطبيق الاختباري كافة مميزات التطبيق العادي للشبكة الاجتماعية فلا يتضح كيف ستظهر المشاركة التي تضم صورا متعددة على حسابات المستخدمين أو في ملخص المشاركات أمام المتابعين.

ويستطيع مستخدمو إنستاغرام وفق الميزة الجديدة مشاركة حتى 10 صور مختلفة، كما تتيح لهم مشاركة نفس العدد من الفيديوهات في المشاركة الواحدة، حيث تسمح لهم بالاختيار المتعدد من الوسائط سواء الصور أو مقاطع الفيديو من ذاكرة التخزين الخاصة بأجهزتهم.

ولم تعلن إنستاغرام عن موعد محدد لبدء طرح الميزة الجديدة لمستخدمي شبكتها الاجتماعية، وهي الشبكة التي تسعى خلال الفترة الأخيرة لجذب عدد أكبر من المستخدمين بإطلاق مميزات مثل ميزة القصص، Stories.

يذكر أن تقريرا حديثا كان قد أشار إلى أن إنستاغرام نجحت من خلال ميزة مثل القصص من استقطاب مستخدمي الخدمة المنافسة "سناب شات"، ليصل عدد مستخدمي الميزة الجديدة إلى نحو 150 مليون مستخدم يومياً.