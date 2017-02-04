"غالاكسي تاب إس3" بقلم إلكتروني.. جديد سامسونغ

مع اقتراب موعد إعلان شركة سامسونغ عن الجيل الثالث من سلسلة حواسيبها اللوحية، غالاكسي تاب إس Galaxy Tab S، كشف تسريب جديد أن الجهاز سوف يأتي مع قلم إلكتروني.

وبحسب بطاقة دعوة أرسلتها الشركة الكورية الجنوبية الأربعاء الماضي، كشفت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن غالاكسي تاب إس3 يوم 26 فبراير/شباط الجاري خلال حدث خاص تقيمه على هامش المؤتمر العالمي للجوال بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأمس الجمعة، أفاد موقع "سام موبايلSamMobile " المعني بأخبار سامسونغ، أن الحاسب اللوحي المرتقب، والذي تأخر إطلاقه نحو 6 أشهر، سوف يأتي مع القلم الإلكتروني الخاص بالشركة، "إس بن S Pen."

وأوضح الموقع أنه لن يكون هناك أي مكان ضمن الحاسب لوضع القلم فيه، على غرار سلسلة "غالاكسي تاب نوت"، بل سوف يُرفق القلم مع علبة الجهاز، وذلك إلى جانب لوحة مفاتيح وغلاف حماية.

وقالت عملاقة الإلكترونيات يوم الأربعاء في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تعتزم الكشف عن منتجات جديدة خلال حدثها، الذي سوف يُقام بمدينة برشلونة الإسبانية وسوف يُبثّ مباشرةً عبر الإنترنت.

وفيما يتعلق بتصميم ومواصفات الحاسب اللوحي المرتقب، فقد كشفت صور مسربة أنه لن يختلف كثيراً بالشكل عن سلفه "غالاكسي تاب إس2"، ولكنه سيأتي بمواصفات أفضل.

وتحدثت وسائل إعلام كورية، الثلاثاء الماضي، أن الحاسب سوف يضم كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، مع المحافظة على قياس الشاشة 9.7 بوصة ودقتها البالغة 2048×1536 بكسل.