سحب أكثر من 88 ألف هاتف آيفون من الإمارات

اتفقت وزارة الاقتصاد الإماراتية وشركة آبل الأميركية على استدعاء أجهزة "آيفون 6 إس" بسبب عطل في البطارية لإصلاحها.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن هذا الاستدعاء يأتي بعد إعلان شركة آبل عن ظهور عطل يتعلق بالبطارية في فئة محددة من جهاز iphone6s تم إنتاجها في الصين خلال الفترة بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، نحو 88.700 جهاز حيث تبين أن بعض تلك الهواتف تغلق فجأة دون رغبة المستخدم، وذلك خلال خطاب وجهته الشركة إلى وزارة الاقتصاد، الاثنين، نقلا عن صحيفة "البيان" الإماراتية.

ونوه إلى أن عملية استدعاء هذا النوع من الهواتف تأتي ضمن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة"، كما تأتي عملية الاسترداد ضمن حملات الصيانة لهذا النوع من الهواتف في إطار جهود الوزارة لمتابعة الأسواق وحماية المستهلكين والتعاون بين الوزارة وشركات الهواتف ".

وطالبت الشركة مستخدمي هذا النوع من هواتف آبل بزيارة الموقع التالي:

www.apple.com/ae/support/phone6s-unexpectedshutdown ،

وذلك للتأكد ما إذا كانت البطارية في حاجة للتغيير أو زيارة أحد مراكز الخدمة .

وذكر الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة تنفذ أحدث الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل "حملات الأمن والسلامة، واحتمالات تعرّض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.