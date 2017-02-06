في دبي.. سناب شات تفتتح رسميا أول مكاتبها بالمنطقة

افتتحت Snap، وهي الشركة المالكة لتطبيق التراسل المصور سناب شات والنظارة الخاصة بالتطبيق Spectacles، أمس الأحد رسمياً أول مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط بمدينة دبي.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى خدمة المجتمع المحلي بشكل أفضل وتلبية احتياجاته ودعم المعلنين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بفعالية أكبر.

وأشارت الشركة إلى أنه يستخدم تطبيق سناب شات يومياً ملايين الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم "للتعبير عن أنفسهم، والاستمتاع بأروع اللحظات والتعرف على العالم وقضاء أوقات ممتعة".

وأوضحت سناب أن فريق العمل نفسه الذي يتولى تصميم منتجات المستهلكين أيضًا، سيعمل على تطوير المنتجات الدعائية.

وتنقسم هذه المنتجات إلى نوعين رئيسيين: أدوات إبداعية دعائية، مثل Sponsored Geofilters و Sponsored Lenses، بالإضافة إلى إعلانات سناب Snap Ads، وهي إعلانات الفيديو التي توفر مساحة إعلانية على كامل الشاشة.

يُشار إلى أن اللبناني حسين فريجة، المدير العام في شركة ياهو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، سوف يتولى منصب المدير العام للمكتب الجديد ولا يزال الفريق يضم عدداً صغيراً من الموظفين.

وتعد خدمة سناب شات إحدى منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للمستخدمين إرسال صور ومقاطع فيديو لأصدقائهم تمتاز بأنها تختفي بعد أن يراه الطرف الآخر، إضافة إلى "القصص" Stories التي يمكن للجميع رؤيتها وتدوم مدة طُولى.

ويستخدم تطبيق سناب شات، الذي تم إطلاقه في عام 2011، أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يومياً، تنتمي الغالبية العظمى منهم إلى الفئة العمرية بين 13 و35 عاماً.

ويُستخدم التطبيق من قبل 41% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، بحسب دراسة أجراها مركز "بيو" للأبحاث العام الماضي، مما يجعله ثالث أكثر وسائل التواصل الاجتماعي شهرة بعد فيسبوك وإنستغرام.