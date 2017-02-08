روبوت ذكي يتفوق على منافسيه البشر خلال مسابقة بالصين

أحرز روبوت صيني يتمتع بذكاء اصطناعي المرتبة الأولى في مسابقة للمعلومات الشهيرة، بعد تفوقه على منافسيه البشر.

وبحسب تقرير بثته وكالة "الأناضول"، فإن الروبوت "وانغزاي" المطوّر من قبل محرك البحث الصيني "سوغو"، شارك اليوم الأربعاء في مسابقة تلفزيونية للمعلومات باسم "ييزهان داودي".

وتمكن "وانغزاي" من التفوّق خلال المسابقة على منافسيه البشر، وبينهم خريج من جامعة هارفارد، وذلك بفضل قدرته الكبيرة على تخزين المعلومات وتقليد تعابير وجه الإنسان.

وحظي الروبوت الصيني باهتمام بالغ من قبل مشاهدي المسابقة التلفزيونية بسبب إجاباته السريعة على جميع الأسئلة الموجّهة إليه.

وقالت الشركة المطورة للروبوت "وانغزاي" إن الأخير يستطيع الإجابة على الأسئلة خلال "ميلي ثانية" واحدة.

وتبذل شركات التكنولوجيا الصينية جهوداً حثيثة لتطوير مجال "الذكاء الاصطناعي"، حيث تُشير معطيات مؤتمر الإنترنت العالمي إلى أن قيمة الاستثمارات الصينية في هذا القطاع بلغت 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي.