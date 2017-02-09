ملايين التطبيقات على غوغل بلاي مهددة

أخذت غوغل خطوات فعلية نحو حذف ملايين من تطبيقات نظام أندرويد المتوافرة على متجر غوغل بلاي، وذلك لعدم توفير هذه التطبيقات لسياسة واضحة عن كيفية تعاملها مع المعلومات والبيانات التي تحصل عليها من مستخدميها.

وأرسلت الشركة رسالة إلى عدد كبير من المطورين تخبرهم فيها بأن تطبيقاتهم تخالف سياسة بيانات المستخدم الخاصة بمتجر غوغل بلاي، وذلك لعدم توفيرهم لسياسة خصوصية توضح للمستخدمين كيفية التعامل مع معلوماتهم الشخصية التي يتم جمعها عند استخدامهم هذه التطبيقات.

ووصلت رسالة غوغل إلى مطوري التطبيقات التي تطلب صلاحيات نفاذ حساسة عند التثبيت، مثل استخدام الكاميرا أو الميكرفون أو الحصول على معلومات حساب المستخدم الشخصية أو الاطلاع على قائمة جهات الاتصال أو القدرة على إجراء مكالمات.

وطالبت غوغل بأن يوفر المطورون رابطا لسياسة خصوصية توضح للمستخدمين بشكل مفصل كيفية تعامل التطبيقات مع بياناتهم وما هي البيانات التي يتم جمعها، على أن يكون هذا الرابط ظاهرا بصورة واضحة إما في صفحة التطبيق على متجر غوغل بلاي أو بداخل التطبيق.

وأعطت غوغل مهلة للمطورين حتى الخامس عشر من مارس المقبل لتنفيذ طلبها بتوفير سياسة خصوصية في التطبيقات المخالفة، أو تقوم بحذف هذه التطبيقات من متجر غوغل بلاي، كما أوضحت أن المطورين الراغبين في عدم توفير سياسة خصوصية بتطبيقاتهم عليهم التخلي عن أي صلاحيات نفاذ حساسة، وإلغاء أي ميزة تتطلب معلومات شخصية من المستخدمين.

يذكر أن غوغل أكدت في رسالتها للمطورين أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لحماية بيانات مستخدمي متجرها الخاص بتطبيقات أندرويد، وتوفير طريقة توضح بشفافية كيفية تعامل التطبيقات المتوافرة عليه مع البيانات التي يتم جمعها من هؤلاء المستخدمين.