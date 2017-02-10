هذه أبرز الهواتف في مؤتمر MWC 2017

تستعد عدة شركات من مصنعي الهواتف الذكية المشاركة في مؤتمر ومعرض الجوال العالمي 2017 MWC، المزمع انعقاده في برشلونة خلال الفترة ما بين السابع والعشرين من فبراير الجاري وحتى الثاني من مارس القادم.

وينتظر أن تكشف شركات مثل سوني وهواوي وإل جي وإتش تي سي عن أحدث هواتفها الذكية في المؤتمر، فيما قد تكون شركات مثل موتورولا ونوكيا من مفاجآت الحدث حيث أعلنت كل شركة منهما عن نيتها إقامة حدث لها في المدينة الإسبانية على هامش المؤتمر، أما شركة مثل سامسونج فيظل موقفها من إطلاق هاتف جديد خلال نسخة العام الحالي غير واضح، فيما قد تفوت شركات مثل شاومي ومايكروسوفت الحدث دون أجهزة جديدة.

سوني

وتعد سوني أحد أبرز الشركات المنتظر أن تكشف عن عدة هواتف ذكية خلال MWC 2017، فأشارت تقارير إلى أن الشركة اليابانية تعتزم الكشف عن خمسة هواتف دفعة واحدة خلال المؤتمر، من بينهما هاتفين على الأقل في فئة الهواتف عالية المواصفات، وهي الشركة التي ستقيم مؤتمر لها خلال أول أيام الحدث.

وزعمت تسريبات أن الهاتفين المنتظر أن تكشف عنهما سوني في فئة الهواتف عالية المواصفات، هما هاتفي إكسبريا إكس زد 2 وإكسبريا إكس 2، حيث أن الشركة طورت هاتفين الأول تحت الاسم الرمزي “يوشينو” والثاني تحت اسم "بلانك برايت".

وأشارت التسريبات إلى مواصفات الهاتفين، حيث ينتظر أن يتوفر الهاتف المطور تحت اسم "يوشينو" بشاشة قياس 5.5 بوصة، بدقة عرض 4K، وبمعالج سنابدراجون 835، وبذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت أو 6 غيغابايت، ويرجح أنه الهاتف إكسبريا زد إكس 2، أما النسخة الأخرى فيرجح أنها هاتف إكسبريا إكس 2 حيث ستتوافر بشاشة بنفس القياس ولكن أقل في دقة العرض، 1440×2560 بكسل، وبذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبمعالج إما سنابدراجون 835 أو سنابدراجون 653 الأقل في الأداء.

وحول مواصفات الهواتف الأخرى، فإن نفس التسريبات أشارت إلى إمكانية إطلاق هاتف بشاشة قياس 5.2 بوصة وبدقة عرضة FullHD، وبذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وبكاميرا أمامية 16 ميجابكسل، وخلفية 23 ميجابكسل، إضافة إلى إطلاق هاتف أخر بشاشة قياس 5 بوصات وبدقة عرضة HD وبذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت وبكاميرا أمامية 8 ميغابكسل وخلفية 16 ميغابكسلأ.

إل جي

ومن بين الهواتف الأخرى المنتظرة خلال مؤتمر الجوالات العالمي، هاتف جي 6 من إل جي، والذي سيكون أحدث طراز من سلسلة الهواتف عالية المواصفات التي تنتجها الشركة الكورية الجنوبية، وهي الشركة التي ستعقد مؤتمرا صحفيا في السادس والعشرين من فبراير حيث ينتظر أن تكشف عن الهاتف الجديد بشكل رسمي.

وتشير التقارير إلى أن الهاتف إل جي جي 6 سيأتي بشاشة من نوع إل سي دي بدون حواف، وبقياس 5.7 بوصة، وتعمل بدقة QHD، وتتمتع بتقنية تقلل كثيرا من استهلاكها للطاقة، وأنه سيضم معالج من نوع سنابدراجون 821، وكاميرا ثنائية العدسة، ويدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع.

هواوي

ومن جانبها، تعتزم هواوي إزاحة الستار عن أحدث هواتفها عالية المواصفات في المؤتمر، لتكشف عن الطراز الجديد في سلسلة هواوي بي، وذلك بالكشف عن الهاتف هواوي بي 10، والمنتظر أن يأتي بشاشة قياس 5.5 بوصة، وهيكل معدني، وقارئ لبصمة الإصبع، وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغبايت، ومعالج كيرين 960 ثماني النواة.

إتش تي سي

وعلى الرغم من كشف الشركة التايوانية عن هاتف عالي المواصفات الشهر الماضي، وهو هاتف إتش تي سي يو آلترا، فإن التقارير تشير إلى إمكانية إزاحتها للستار عن الهاتف إتش تي سي 11، بشاشة 5.5 بوصة بدقة QHD، والتي قد تأخذ تصميما بلا حواف، وذلك بجانب هيكل معدني، ومعالج سنابدراجون 835، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، وببطارية لا تقل عن 3700 ميلي أمبير/ساعة، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 265 غيغابايت.

موتورولا

وتنوي موتورولا، التي تعمل تحت مظلة لينوفو، أن تُجري حدثا خاص بها على هامش المؤتمر وذلك يوم السادس والعشرين من فبراير، حيث يتوقع أن تكشف عن هاتف جديد عالي المواصفات ضمن سلسلة موتو.

نوكيا

ومن جانبها، أرسلت شركة إتش إم دي، المالكة الجديدة لعلامة هواتف نوكيا، دعوات لحدث ستقيمه يوم السادس والعشرين من فبراير في برشلونة وذلك قبيل إنطلاق مؤتمر MWC، وهو الحدث الذي ينتظر أن يشهد إطلاق هاتف جديد، حيث تشير تسريبات إلى إمكانية إزاحة الستار عن نوكيا 8، لينافس في فئة الهواتف عالية المواصفات.

وخرجت التسريبات بمواصفات لنسختين من الهاتف نوكيا 8، الأولى مدعومة بمعالج سنابدراجون 835 مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيابايت أو 128 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 24 ميجابكسل، وأمامية بدقة 12 ميجابكسل، أما النسخة الثانية فستضم معالج سنابدراجون 821، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

سامسونغ

وعلى عكس أغلب الشركات المنافسة التي تستعد للكشف عن أبرز هواتفها عالية المواصفات خلال المؤتمر، فإن سامسونج قد لاتكشف عن أحدث هواتفها في سلسلة غالاكسي، والمزمع أن تطلق عليه اسم جالاكسي إس 8، خلال الحدث، وذلك حسب تصريحات دي جيه كوه، رئيس قطاع الهواتف في الشركة.

وستقيم سامسونج مؤتمرا صحفيا خلال السادس والعشرين من فبراير الجاري على هامش MWC 2017، إلى أن التقارير ترجح أنها ستكتفي بالكشف عن أحدث حواسبها اللوحية، جالاكسي تاب إس 3.