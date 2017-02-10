"كورتانا" المساعدة الصوتية لمايكروسوفت تعزز خدماتها

بدأت خدمة "كورتانا" للمساعدة الصوتية من "مايكروسوفت" تحث المستخدمين على الإيفاء بتعهداتهم على الأقل، تلك التي يقطعونها في رسائلهم الإلكترونية.

وقال ماركوس آش، مدير برنامج "كورتانا"، في رسالة نشرت على مدونة للمجموعة الأميركية: "بات في وسع كورتانا أن تساعدكم على تذكر الأمور التي قلتم إنكم ستقومون بها في رسائلكم الإلكترونية، من دون أن تضطروا إلى طلب ذلك".

وأوضح أن "كورتانا ستذكركم تلقائيا بأي التزام تتخذونه في رسائلكم الإلكترونية، وستقترح عليكم إرسال تذكير لإتمام هذا الالتزام في الوقت المطلوب".

وحدثت "مايكروسوفت" خدمة "كورتانا" للمساعدة الصوتية القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، بحيث يقوم التطبيق برصد المهام التي يتعهد المستخدم القيام بها في رسائل مدونة، على ما كشف آش.

وقال مدير البرنامج: "نتعهد كلنا بالقيام بأمور ما في رسائلنا الإلكترونية، مثل تقديم تقرير لمدير العمل في نهاية اليوم أو شراء تذاكر سينما لمشاهدة فيلم مساء، لكن مع مرور الساعات تتكدس المهام وسرعان ما ننسى هذه الأمور. أما الآن، فقد أصبحت كورتانا تساندكم".

وينبغي للمستخدمين الراغبين في الاستفادة من هذه الخاصية أن يتيحوا لـ "كورتانا" الاطلاع على رسائلهم الإلكترونية، على ما أوضح آش.

ويتنافس عمالقة التكنولوجيا، من "آبل" و"أمازون" و"سامسونغ" و"مايكروسوفت" و"غوغل"، على تقديم خدمات المساعدة الافتراضية الأكثر تطورا.

وتزداد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمستخدمين، مع خدمات تذكر بالمواعيد المدونة وأخرى تكشف عن حالة حركة السير قبل الانطلاق.