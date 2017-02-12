تعرف على تطبيق Today لتتبع عاداتك اليومية

يُعتبر تطبيق Today من ضمن أفضل التطبيقات المتخصصة في تتبع عادات المستخدم اليومية على نظام "آي أو أس".

ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء واجهة مخصصة لهم يُمكن من خلالها مراقبة وتتبع الأنشطة والعادات اليومية وتخطيطها ضمن إطار زمني معين ودمج أنواع مختلفة من البيانات في مكان واحد.

ويوفر التطبيق عدة بطاقات مختلفة لتتبع وإنشاء العادات من بينها الرسوم البيانية لتطبيق Apple Health حيث يُمكنك متابعة العديد من مصادر البيانات الصحية مباشرة عبر التطبيق مثل الخطوات والنوم والسعرات الحرارية.

كما يتيح التطبيق إمكانية إنشاء مخططات خاصة لتتبع أي أنشطة أو عادات أخرى من إنشاء المستخدم نفسه وعرضها بطريقة جذابة بصرياً.

ويُمكن للمستخدمين الاعتماد على التطبيق لتسجيل ملاحظاتهم الهامة أو أي نصائح أو أفكار من شأنها المساعدة في تحسين العادات اليومية، وذلك إلى جانب القدرة على إنشاء قوائم المهام اليومية.

أما ميزة معرض الصور فيمكنك من خلالها إضافة صور منوعة سواءً للتحفيز أو لمراقبة التقدم بصورة بصرية أو لتعيين الصورة كخلفية لإحدى العادات التي أنشأتها سابقاً.

ويوفر التطبيق، الذي يدعم ميزة 3D TOUCH، تنبيهات دورية للمستخدم والحصول على رؤية واضحة للعادات اليومية ومدى التحسن المحقق خلال فترة زمنية معينة.

يُشار إلى أن تطبيق Today متوفر مجاناً على متجر "آب ستور" ويُمكن تنزيله بحجم 98.6 ميغابايت.