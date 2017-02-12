كيف تحظر مستخدماً على إنستغرام؟

تعتبر شبكة إنستغرام الاجتماعية المكان المفضل لدى الملايين حول العالم لمشاركة صورهم الشخصية ومتابعة المستخدمين المفضلين بالنسبة لهم.

لكن مع ذلك، لا تخلو الشبكة من رسائل السباب المزعجة، أو من بعض المتطفلين، لذلك يُمكنك القيام بحظر أي شخص لا ترغب بتلقي الرسائل منه أو لغيرها من الأسباب.

مع العلم أنك حين تقوم بحظر المستخدم فإنه لن يتمكن من مشاهدة صورك أو تسجيل الإعجاب بها أو التعليق عليها، كذلك فإنه لن يتمكن من مشاهدة الملف الشخصي الخاص بك.

وفي حال قام المستخدم بالإشارة لحسابك فإن هذه الإشارة لن تظهر لك ضمن الإشعارات، وسيتم كذلك إلغاء متابعة المستخدم تلقائياً في حال كنت تتابعه.

الشيء الوحيد الذي يتبقى هو تسجيلات الإعجاب السابقة وكذلك التعليقات السابقة التي قام بها الشخص المحظور.

وللقيام بحظر الشخص فإن كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى حساب المستخدم ومن ثم الضغط على الثلاث نقاط الظاهرة أعلى الزاوية اليمنى.

ومن القائمة الظاهرة أمامك اختر Block ومن ثم أكد الاختيار عبر الضغط على "نعم، أنا متأكد" وبذلك ستكون قد انتهيت من حظر المستخدم.