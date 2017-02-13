لمحبي الرسم على "آيباد".. عليك بتطبيق Linea

إن كنت من مستخدمي حواسيب "آيباد" اللوحية وتبحث عن تطبيق للرسم، فربما يجدر بك تجربة تطبيق Linea المميز.

فتطبيق Linea يعتمد بالأساس على تقديم تجربة رسم سلسلة وخالية من التعقيدات.

فبدلاً من التنقل بين الخيارات المختلفة كالتعديل على الألوان والفرش وإضافة الطبقات وغيرها، فإن التطبيق يُساعدك على التركيز والتعبير عن أفكارك أثناء الرسم.

ويوفر التطبيق آليات سلسلة وبسيطة للعمل على أدوات الرسم المتاحة، إلى جانب واجهة استخدام فعالة ترتكز على البساطة.

ويدعم التطبيق حفظ الرسومات على هيئة PSD أو JPG أو PNG.

يُشار إلى أن تطبيق Linea متوفر مجاناً على متجر "آب ستور" لمستخدمي" آيباد" ويُمكن تنزيله بحجم 18 ميغابايت .