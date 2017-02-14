ما هي الخاصية الجديدة التي تراجعت عنها تويتر؟

اتخذت تويتر إجراء، في وقت سابق الاثنين، اعتقدت أنه سيساعد في الحد من المضايقات التي قد يتعرض لها مستخدمي شبكتها الاجتماعية، وذلك قبل أن تتراجع عنه بعد ساعات قليلة عقب تعرضها لانتقادات عدة.

وكانت تويتر قد أعلنت، عبر تغريدة على حساب TwitterSafety@ التابع لها، إلغاء خاصية تُرسل إشعارات لمستخدمي شبكتها الاجتماعية تنبههم فيها بإضافتهم من قبل مستخدمين أخرين إلى قوائم المتابعة.

ونشرت تويتر، عقب ساعتين فقط من إلغاء الخاصية، تغريدة أخرى على نفس الحساب تؤكد فيها إنها أعادتها مرة أخرى، وأن إلغاءها كانت خطوة خاطئة من قبلها.

وأكدت تويتر أنها تراجعت عن إلغاء خاصية الإشعارات تلك بعدما استمعت إلى آراء مستخدمي شبكتها الاجتماعية، وأنها قامت بإلغائها في المرة الأولى لرغبتها في توجيه الإشعارات المهمة فقط إلى المستخدمين.

احتجاج المغردين

وكان عدد كبير من مستخدمي تويتر قد غردوا عبر حساباتهم بضرورة عودة خاصية الإشعارات عند إضافاتهم من قبل مستخدمين أخرين إلى قوائم المتابعة، وذلك لاتخاذ إجراء حيال هذه الإضافات.

وتستخدم قوائم المتابعة، وهي خاصية أشبه بالمجموعات في الشبكات الاجتماعية الأخرى، على نحو سيء من قبل بعض الحسابات، وذلك لتوجيه تغريداتهم المسيئة أو المزعجة إلى مجموعة كبيرة من المستخدمين في وقت واحد.

وكانت تويتر قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات عدة للتعامل مع الحسابات والتغريدات المسيئة والمزعجة، وتقليل المضايقات التي قد يتعرض لها مستخدمي شبكتها الاجتماعية.

يذكر أن من ضمن التغييرات الأخيرة التي قامت بها تويتر، لمواجهة الحسابات والتغريدات المسيئة، هي إبعاد المستخدمين المسيئين نهائيا عن الشبكة ومنعهم من إنشاء حسابات جديدة، وتوفير نتائج بحث أكثر أماناً، وإخفاء التغريدات المسيئة والمزعجة بشكل تلقائي.