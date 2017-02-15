قريبا فيسبوك على شاشة تلفزيونك

كشفت "فيسبوك" عن تطبيق يسمح بمشاهدة مقاطع الفيديو التي تنشر على شبكتها على شاشات تلفزيونية.

ومن المرتقب إتاحة هذا التطبيق "قريباً" بنسق يتماشى مع أجهزة "فاير تي في" من "أمازون" و"آبل تي في" ويسمح بمشاهدة محتويات تبث بتقنية البث التدفقي على شاشات تلفزيونية، فضلا عن أجهزة التلفزيون الموصولة من "سامسونغ"، بحسب ما أوضحت المجموعة في رسالة نشرت على موقعها الإلكتروني.

ومن شأن هذا التطبيق أن يتيح بداية مشاهدة أشرطة الفيديو التي ينشرها كل من أصدقاء المستخدم على الشبكة والصفحات التي يتبعها، فضلا عن التسجيلات الأكثر رواجا على "فيسبوك".

وقد تندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع نطاقا تسعى من خلالها "فيسبوك" إلى منافسة منصة "يوتيوب" التابعة لـ "غوغل" أو حتى خدمة "نتفليكس" لتخوض بالتالي مجال الإعلانات التلفزيونية المربح جدا، على ما ورد في بعض وسائل الإعلام.

وقد استثمرت "فيسبوك" مبالغ كبيرة في تقنية الفيديو خلال السنوات الأخيرة وحرص رئيسها مارك زوكربيرغ على التشديد على أهمية هذه التقنية خلال عرض النتائج الربعية الأخيرة للمجموعة في شباط/فبراير. وأكد أنه يرى فيها طاقة كبيرة توازي تلك التي تقدمها الأجهزة المحمولة التي سمحت لـ "فيسبوك" بالازدهار خلال السنوات الأخيرة