هل تذكرون هذا الهاتف.. سيعود قريبا فكم يكون سعره؟

من منا لا يذكر هاتف نوكيا 3310، وتسمياته التهكمية التي تختلف من بلد لآخر، قد تكون مخطئا لو اعتقدت أنه أصبح من الماضي ومكانه المتحف، إذ تعتزم شركة HMD الفنلندية صاحبة حقوق اسم "نوكيا" طرح هواتف ذكية جديدة بأسعار منافسة هي "نوكيا 3" و"نوكيا 5" و"نوكيا 6"، بالإضافة إلى إعادة إحياء العلامة الشهيرة نوكيا 3310.

ويرتقب أن تكشف شركة HMD خلال المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة الذي سيبدأ فعالياته في الـ26 من شهر فبراير الحالي في برشلونة، عن هاتف نوكيا 3310 بنفس الخاصيات التي طرحت في نسخة سنة 2000، وسيباع الهاتف مقابل 62.6 دولارا أميركيا، وفق ما أوردته وسائل إعلامية.

وسيتم تسويقه باعتباره هاتفا موثوقا ثانويا لأولئك الذين يتذكرون أول مرة طرح فيها، بحسب مسرب المعلومات الشهير إيفان بلاس الذي كشف أول مرة عن التفاصيل.

ويذكر موقع أمازون عددا من مزايا الهاتف، والتي يعتبرها البعض تجاوزها الزمن في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها سوق الهواتف الذكية، مثل تضمنه ساعة وآلة حاسبة وقدرته على تخزين 10 تنبيهات، وتضمنه أربع ألعاب هي "سنيك 2"، و"بيرز 2"، و"سبيس إمباكت" و"بانتومي".