هذا أقوى جهاز ألعاب صنعته مايكروسوفت

أعلنت مايكروسوفت عن حدث خاص ستقيمه على هامش معرض الترفيه الإلكتروني E3 2017، وهو المعرض الخاص بالألعاب الإلكترونية المزمع انطلاقه يوم الثالث عشر من يونيو المقبل واستمراره حتى الخامس عشر من نفس الشهر.

ونشرت مايكروسوفت، عبر حساب إكس بوكس الرسمي على تويتر، تغريدة تشير فيها إلى أنها تعتزم الكشف عن شيء كبير في حدث ستقيمه يوم الحادي عشر من يونيو في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

ويظهر في الصورة التي نشرتها مايكروسوفت مع التغريدة، معالج جهاز الألعاب الذي تطوره الشركة تحت اسم "مشروع سكوربيو"، حيث ينتظر أن يتم إزاحة الستار عن المنتج النهائي الذي تم تطويره تحت هذا المشروع خلال الحدث.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت أول مرة عن الجهاز الذي تطوره تحت مشروع سكوربيو في نسخة العام الماضي من معرض الترفيه الإلكتروني، حيث قالت وقتها إنها تعمل على أقوى جهاز ألعاب تم صناعته على الإطلاق.

وحسب المعلومات المتوافرة عن الجهاز الذي يتم تطويره تحت مشروع سكوربيو، فإنه يقدم قوة معالجة رسومية بحجم 6 تيرافلوب، ودعم للعب بدقة عرض 4K، وتكامل مع ألعاب وملحقات إكس بوكس وان، ومعالج ذي ثمانية أنوية.

يذكر أن مايكروسوفت سبق أن أكدت أن جهاز الألعاب الجديد سيتم طرحه خلال عام 2017 الجاري دون أن تحدد موعدا لذلك، وهو الجهاز الذي وعدت الشركة بأن يكون أقوى بنحو أربع مرات ونصف من جهاز إكس بوكس وان.