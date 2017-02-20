هل يكون هاتف آيفون المقبل بشاشة وبطارية أكبر؟

تتجه شركة #آبل للإعلان عن هاتفها الرائد القادم المسمى آيفون 8 في شهر سبتمبر/أيلول القادم، حيث تشير أحدث التقارير الصادرة إلى أن الشركة قد توفر شاشة عرض وبطارية أكبر، وتتردد معلومات حول نية الشركة الأميركية الإعلان عن 3 نماذج جديدة.

ويعد نموذجين من هذه النماذج بمثابة إصدارات جديدة من هواتف #آيفون 7 و7 بلس فضلاً عن نموذج ثالث بمواصفات راقية من ناحية العتاد والسعر، والذي قد يكلف أكثر من ألف دولار مع اسم محتمل هو #آيفون_برو iPhone Pro.

ووفقاً للمحلل مينج-تشي كو من شركة "كي جي آي سيكيوريتيز" KGI Securities قد يحصل هاتف آيفون المقبل على شاشة عرض من نوع OLED بحجم 5.8 إنش مع المحافظة على حجم الهاتف ككل ليكون مقارباً لحجم هاتف آيفون 7 الحالية.

وينبغي على شركة آبل من أجل تحقيق تلك المعادلة إنهاء حواف الشاشة، بحيث تصبح الواجهة الأمامية للجهاز عبارة عن مجرد شاشة عرض كبيرة.

وبحسب الرسومات التوضيحية المرفقة، فقد تعمد الشركة إلى الإبقاء على بعض المساحة في الجزء السفلي من الجهة الأمامية للهاتف من أجل أزرار التنقل الافتراضية، وربما تفكر باستعمال شيء مناسب مع هواتف آيفون يشبه تقنية الشريط اللمسي، مع زر قائمة رئيسية افتراضي.

كما أوضح تقرير آخر أن آبل قد سجلت براءة اختراع لطريقة جديدة لتضمين حساس استشعار قارئ بصمة الأصابع ضمن #الشاشة، ويبدو أن الشركة لا تريد وضع حساس استشعار قارئ بصمات الأصابع في الجزء الخلفي من الهاتف مثل معظم هواتف أندرويد.

الشاشة الكبيرة

وقد تكون شاشة العرض أطول من السابق، بحيث انها لن تتوافق مع نسبة ومعيار العرض 16:9، مما يعني إمكانية وجود مستطيلات سوداء على يمين ويسار مقطع الفيديو عند مشاهدته في وضع ملء الشاشة وفق نسبة 16:9.

بينما يظهر شريط أسود صغير بحجم 49 بيكسل على طرفي مقطع الفيديو عند مشاهدته في وضع ملء الشاشة وفق نسبة 21:9، وتسمح شاشة العرض الجديدة بالحصول على كثافة بيكسلات أكبر قد تصل إلى 528 بيكسل بالإنش الواحد.

ويعتبر هذا الرقم أعلى بكثير من هواتف آيفون 7 و7 بلس الحالية مع كثافة 326 و401 بيكسل بالإنش على التوالي، بحيث يقدم جودة عرض ألوان وصور وفيديوهات أعلى بكثير.

ووفقاً للمحلل مينج-تشي كو فقد وجدت آبل طريقة لإضافة المزيد من سعة وعمر البطارية بشكل يتوافق مع نفس الحجم المتوفر للبطارية حالياً، وربما تتبنى الشركة اللوحات الرئيسية من نوع PCB، والتي توفر مساحة إضافية للبطارية في حال كانت اللوحة الرئيسية أصغر حجماً.