هل يعود Galaxy Note 7 للأسواق مجدداً؟

تفكر شركة " #سامسونغ " الكورية الجنوبية في أن تبدأ عملية بيع الأجهزة المجددة من هاتفها الرائد من فئة فابليت " #غالاكسي_نوت_7 " Galaxy Note 7 في الأسواق الناشئة مثل الهند وفيتنام، بحيث يأتي #الهاتف بنفس التصميم والمميزات والمواصفات، ولكن مع بطارية جديدة أصغر وأقل تأثراً ولن تنفجر، وذلك وفقاً لقرير جديد نشرته الصحيفة الكورية الجنوبية الاقتصادية Hankyung.

واعتبر هاتف "غلاكسي نوت 7" عند ظهوره في السوق وبحسب المختصين أحد أفضل هواتف شركة "سامسونغ" خاصة وهواتف "أندرويد" عامة، ويبدو أن الشركة لا تزال تحاول تسويقه وتقليل خسارتها الكبيرة التي منيت بها جراء سحبه من السوق وإيقاف تصنيعه بعد حوادث احتراق وانفجار بطارية الجهاز.

وتفكر الشركة بالأسواق الناشئة، مثل: الهند وفيتنام بسبب صعوبة عودة إطلاقها للهاتف ضمن الأسواق الأوروبية والأميركية بعد الحظر الذي شهده الهاتف من قبل المنظمين، وكانت الشركة الكورية قد أصدرت في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني نتائج التحقيقات الداخلية المفصلة فيما يخص الهاتف.

وألقت الشركة باللوم فيما يخص تحقيقاتها المتعلقة بالانفجارات التي تعرضت لها الهواتف إلى اثنتين من المشاكل الداخلية المتعلقة بالبطاريات التي جرى استعمالها ضمن الهاتف، وتمتلك "سامسونغ" حالياً ما يصل إلى 2.5 مليون هاتف "نوت 7" ضمن المخازن بعد أن ضحت بحوالي 20 ألف هاتف ضمن التحقيقات لتحديد المشكلة.

وسوف تحتوي الهواتف المجددة على بطاريات بسعة بين 3000 و3200 ميلي أمبير، بينما احتوت الهواتف الأساسية على بطاريات بسعة 3500 ميلي أمبير، وقد تكهنت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته الشهر الماضي إلى إمكانية قيام الشركة الكورية بإعادة هواتف "نوت 7" إلى السوق مرة أخرى.

ولم يتطرق التقرير إلى جدول زمني لموعد بدء عملية شحن الهواتف المجددة، مع وجود احتمالات تتعلق بإمكانية تأجيل البدء بشحن الهواتف حتى تقوم "سامسونغ" بكشف النقاب عن أحدث هواتفها الرائدة "غالاكسي إس 8"، والذي يفترض أن تكشف عنه خلال الأشهر القليلة المقبلة.