هل هذه صور مسربة لهاتف سامسونغ "غالاكسي إس 8" الجديد؟

كشفت صور مسربة، يزعم أنها لهاتف "غالاكسي إس 8"، عن الكثير من تفاصيل تصميم #الهاتف_الذكي الذي تعتزم " #سامسونغ " الكشف عنه في وقت لاحق هذا العام.

ونشر حساب Universelce@ على شبكة "تويتر" صوراً أكد أنها مسربة من إحدى الشركات الصينية الخاصة بتصنيع طبقات حماية الشاشات، وأنها لنسخة تعمل من هاتف " #غالاكسي إس 8"، رغم ظهور الهاتف بشاشة منحنية وقائمة تطبيقات جانبية قد تكون خاصة بنسخة "غالاكسي إس 8 بلس".

وأوضحت الصور أن الهاتف سيأتي بشاشة تغلب على كامل الجهة الأمامية، حيث صُمم الجهاز بحواف رفيعة، وأن "سامسونغ" قد تخلت عن الزر الأمامي الذي يحتوي على قارئ #بصمة_الأصابع ، لتحول مستشعر البصمة إلى الجهة الخلفية.

وتظهر الصور كذلك عدم تخلي "سامسونغ" عن منفذ السماعات الخارجية من نوع 3.5 ملم، لتتأكد بعض التقارير السابقة التي تؤكد أن الشركة الكورية الجنوبية لن تسير على خطى منافساتها "آبل" في هذا الشأن.

وأظهرت الصور تزويد الشركة للهاتف بمنفذ "يو أس بي سي" USB Type-C، وهو الموجود في الجهة السفلى من الجهاز بجوار سماعة الصوت الأساسية ومنفذ سماعات الأذن الخارجية.

وينتظر أن تكشف "سامسونغ" عن الهاتف "غالاكسي إس 8"، مع نسخة أخرى تحت اسم "غالاكسي إس 8 بلس"، حيث تأتي الأولى بشاشة قياس 5.8 بوصة، والثانية بقياس 6.2 بوصة.

يذكر أن "سامسونغ" لن تكشف عن الهاتفين، كما اعتادت في السنوات الأخيرة، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الجوال العالمي MWC 2017، حيث ينتظر أن تخصص حدثاً خاصاً لإزاحة الستار عن الجهازين، حيث تنتظر منهما تعويض خسارتها الكبيرة في هواتف "غالاكسي نوت 7" التي سحبتها من الأسواق بسبب عيب خطير بالبطارية يتسبب بانفجار الجهاز.