تسريبات جديدة عن غالاكسي إس 8

نشر صاحب #التسريبات الشهير، إيفان بلاس، ما قال إنها مواصفات النسخة الأكبر حجما من هاتف #سامسونغ المرتقب، #غالاكسي_إس8 ، والتي كشفت أنه سيقدم شاشة بقياس 6.2 بوصة.

وتضمنت الصورة التي نشرها بلاس، المعروف بتسريباته الدقيقة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، حجم ذاكرة الوصول العشوائي "رام"، ومساحة التخزين الداخلية، إضافة إلى دقتي الكاميراتين الخلفية والأمامية.

وذكر بلاس أن غالاكسي إس 8 بلس سيقدم شاشة بقياس 6.2 بوصة للشكل المستطيل كامل الزوايا، وبقياس 6.1 بوصة للشكل المستطيل ذي الزوايا المستديرة، وفي كلتا الحالتين ستكون دقة الشاشة QHD+ ومن نوع "سوبر أمولد" Super AMOLED.

وتضمنت قائمة المواصفات المسربة أيضا أن الهاتف سيقدم ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايتات، وليس 6 أو 8 غيغابايتات كما أشيع سابقا، مع أن شركة أسوس أطلقت في وقت سابق من العام الحالي هاتفها الذكي "زنفون أي آر" ZenFone AR.

وبحسب بلاس، سيقدم الهاتف، الذي سيدعم ميزة #مسح_قزحية العين و#الشحن_اللاسلكي ، مساحة تخزين داخلية قدرها 64 غيغابايت قابلة للتوسعة، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق المعيار IP68.

وفيما يتعلق بالكاميرا، فسيأتي غالاكسي إس8 بلس مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

ويُتوقع أن تكشف عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية عن هاتفها الذكي المنتظر، الذي تعول عليه كثيرا لإصلاح ما أفسدته مصيبتها مع هاتفها اللوحي غالاكسي نوت7، أواخر شهر مارس القادم.