غوغل ستغلق خدمة لم يمض على إطلاقها 10 أشهر

أعلنت شركة #غوغل أنها تعتزم إغلاق خدمة لم يمضِ على إطلاقها سوى 10 أشهر، وهي خدمة مشاركة المجموعات، المسماة "مساحات" Spaces، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات لمناقشة مواضيع محددة.

وكانت عملاقة التقنية الأميركية قد أطلقت خدمة #مساحات في منتصف شهر أيار/مايو الماضي، ولكن يبدو أن #التطبيق لم يحظ بشعبية تسمح له بالاستمرار.

ويتيح تطبيق "مساحات" للمستخدمين إنشاء "فضاء" لأي موضوع أو غرض محدد ومن ثم دعوة الأصدقاء إليه عبر #الرسائل أو البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية، ويتلقى كل مستخدم تنبيهًا عند إضافة أي محتوى جديد في المساحة المشترك به، ويمكن البحث عن المحتوى الذي شُورِكَ سابقًا عن طريق خانة البحث.

ويمكن وصف التطبيق، الذي يتوفر على نظامي #أندرويد وآي أو إس فضلًا عن الويب، بأنه أداة بسيطة لإيجاد وتبادل المواد ومقاطع الفيديو والصور، ويتميز بأنه يوفر إمكانية الوصول إلى #محرك_البحث غوغل وموقع مشاركة الفيديو يوتيوب ومتصفح كروم داخليًا، أي دون الحاجة لمغادرة التطبيق.

وأوضحت غوغل على موقع الدعم الخاص بها أنه سيتم إغلاق خدمة "مساحات" يوم 17 نيسان/إبريل 2017، وذلك بعد أن شكرت كل من استخدم الخدمة.

وأضافت الشركة أنه اعتبارًا من يوم 3 آذار/مارس المقبل سيصبح تطبيق وموقع الخدمة للقراءة فقط، ما يعني تعذر إنشاء مساحات جديدة، والنشر، والتعليق، كما لن يكون بالإمكان إرسال أي دعوات جديدة، فضلًا عن قبول أي أعضاء جدد.

وبين تاريخ الإعلان عن قرار إيقاف الخدمة إلى إتمام إغلاقها في 17 نيسان/أبريل القادم، فإنه يمكن لمستخدميها رؤية وحفظ وطباعة وحذف المحتوى الخاص بهم، كما يمكن حذف المساحات التي قاموا بإنشائها، أو مغادرة أي مساحة انضموا إليها، أو إزالة الأشخاص من أي مساحة.

وبعد تاريخ 17 نيسان/إبريل القادم، فإن خدمة "مساحات" بالكامل، إضافة إلى كافة المحتوى سيحذف نهائيًا.