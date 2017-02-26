بلاك بيري تصدر هاتفها الذكي الجديد من إنتاج شركة صينية

عرضت مجموعة "بلاك بيري" التي تحاول إنعاش نشاطها، في #برشلونة هاتفاً ذكياً جديداً استنتجه مجموعة "تي سي أل" الصينية.

وكانت الشركة الكندية قد أعلنت في أيلول/سبتمبر قرارها وقف إنتاج هواتفها بنفسها للتركيز فقط على #البرمجيات التي تحويها، فضلاً عن الخدمات الموجهة للشركات.

وستهتم شركة "تي سي أل" من الآن فصاعداً بإنتاج الأجهزة وتسويقها تحت اسم #بلاك_بيري.

وقال رئيس مجلس إدارة "تي سي أل كومونيكشن" نيكولاس زيبيل في برشلونة قبل معرض "موبايل وورلد كونغرس" الكبير في هذا القطاع الذي ينطلق الاثنين "يسعدنا أن تكون بلاك بيري من بين زبائننا، نعرف شهرة بلاك بيري السابقة في هذا المجال".

وستتمتع #هواتف "كي وان" من "بلاك بيري" من جديد بلوحة المفاتيح التي اشتهرت بها #النماذج القديمة من هذه الماركة. وكانت "بلاك بيري" قد أعادت في العام 2014 طرح نموذج #كلاسيكي مجهز بلوحة المفاتيح هذه، إلا أنها أوقفت تسويقها في تموز/يوليو الماضي، بسبب ضعف المبيعات.

وأوضح زيبيل أن الهدف الآن هو تأمين موقع لـ"بلاك بيري" في الجزء "العالي الجودة" من السوق واعداً بطرازات جديدة في العام 2017. وسيباع هاتف "كي وان" اعتبارا من نيسان/أبريل بسعر 599 يورو.

وهو مجهز بشاشة أكبر من الطرازات السابقة وموجه خصوصا للشركات مع توفير أمن معزز وبطارية أطول وأسرع في #الشحن.

ويمكن للمستخدم أن يحدد بنفسه مستوى الأمن المطلوب لجهازه. وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد من غوغل الذي يلجأ إليه غالبية مصنعي الهواتف الذكية في العالم.

وكانت "بلاكبيري" رائدة في مجال الهواتف الذكية في مطلع الألفية إلا أنها واجهت تراجعا متواصلاً في مبيعاتها منذ نهاية العام 2012.