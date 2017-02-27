شاهد آخر الصور المسربة لغالاكسي إس 8

بعد يوم واحد فقط من إعلان" سامسونغ" رسمياً عن موعد الإعلان عن هاتفها الذكي، غالاكسي إس8، الذي يترقبه الجميع، سُربت على الإنترنت صور جديدة، ظهر فيها ما قيل إنه الهاتف المنتظر.

ونشر موقع التسريبات "سلاش ليكس" Slash Leaks صوراً تُظهر نسختي الهاتف، غالاكسي إس8 وغالاكسي إس8 بلس.

ويُلاحظ في كافة الصور نسخ صينية من الهاتف، والتي تتطابق مع التسريبات السابقة عن الهاتف، فيما يتعلق بالتصميم والشاشة التي تغطي تقريباً كامل الجهة الأمامية من الهاتف، إضافة إلى إلغاء زر الرئيسية ونقل البصمة إلى الخلف إلى جانب الكاميرا.

ويظهر من التسريبات أن الشركة الكورية لن تزيل منفذ سماعات الأذن التقليدية على غرار منافستها "آبل"، كما أُشيع سابقا.

وكانت "سامسونغ" قد أعلنت الأحد خلال حدثها الذي أقامته في إطار مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية MWC 2017 في مدينة برشلونة الإسبانية، وكشفت فيه عن الجيل الثالث من حواسبها اللوحية العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، غالاكسي تاب إس3، وعن حواسب لوحية جديدة عاملة بنظام التشغيل "ويندوز"، عن موعد الإعلان عن غالاكسي إس8.

وحددت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية يوم 29 مارس/آذار المقبل موعداً للإعلان عن غالاكسي إس8 وغالاكسي إس8 بلس، ونشرت تسجيلاً مصوراً يلمح إلى أن الهاتف المرتقب سوف يُحدث ثورة في صناعة الهواتف الذكية.