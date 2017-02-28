هل تعرف كم سيبلغ عدد أصحاب الهواتف النقالة هذا العام؟

بينت دراسة أجرتها الجمعية العالمية لمشغلي #الهواتف_النقالة أن عدد مالكي الأجهزة الجوالة سيتجاوز الـ 5 مليارات شخص بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضحت الجمعية التي كشفت عن هذه الأرقام في اليوم الأول من المؤتمر العالمي للاتصالات (ام دبليو سي) الذي تنظمه في برشلونة أن هذه العتبة الرمزية سيتم تجاوزها قبل منتصف العام 2017.

وبحلول العام 2020 سيمتلك 5,7 مليار شخص هاتفا نقالا، أي ثلاثة أرباع سكان العالم بسبب وتيرة متسارعة في آسيا ولا سيما في الهند التي ستساهم بنصف هذا النمو.

ومن المؤشرات الأخرى لهذا التطور في الاستخدام، تسمح 55% من الهواتف المملوكة في العالم بتوفير اتصال بخدمة #الإنترنت النقال من الجيل الثالث أو الرابع وهي نسبة يتوقع أن تصل إلى 75% في العام 2020.

ويتوقع أن ينمو الجيل الرابع بسرعة خصوصاً، لينتقل من 23% من الهواتف النقالة إلى 41% قبل نهاية العقد الحالي.

وأوضحت الجمعية في تقريرها "هذا عائد إلى استثمار المشغلين بالجيل الرابع" مشددة على أنه "في نهاية العام 2016، أطلقت 580 شبكة جيل رابع في 188 بلدا تغطي 60 % من سكان العالم".