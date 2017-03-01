جديد "سناب شات" .. ولا أغرب!

في خطوة أقل ما يقال عنها إنها غريبة، تعمد شركة سناب شات إلى تطوير "طائرات مسيرة". فقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن شركة سناب، المالكة لتطبيق التراسل المصور الشهير سناب شات، تعمل حالياً على تطوير طائرات مُسيّرة، فيما يبدو أنها محاولة جديدة منها لتمييز نفسها في ظل المنافسة الشديدة التي صارت تواجهها بعدما استنسخت فيسبوك أهم مزاياها في خدمتي إنستغرام وواتساب التابعتين لها.

ولطالما اُشتهرت سناب بتطبيقها سناب شات، الذي يتيح للمستخدمين تبادل رسائل مؤقتة، إضافة إلى الصور والفيديو، ولكن خلال السنوات الماضية، عملت الشركة الأميركية على إعادة التموضع والتحول إلى شركة متنوعة المنتجات، حتى إنها غيّرت اسمها من سناب شات إلى سناب لتؤكد على أنها ليست شركة للتراسل فقط.

ونقلت نيويورك تايمز عن ثلاثة أشخاص قالت إنهم مطلعون على المشروع وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية التفاصيل، أن سناب تعمل على تطوير طائرة مسيرة تساعد مستخدمي سناب شات على التقاط صور وفيديوهات علوية، ومن ثم مشاركة تلك البيانات البصرية مع الشركة.

بعد النظارة.. طائرة

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح بعد متى تعتزم الشركة إتاحة الطائرات المسيرة للمستهلكين. فمثل العديد من شركات التقنية، تعمل سناب على تجارب عديدة، قد تكون نهاية بعضها الإلغاء أو أنه يُعاد توظيفها في مشاريع أخرى.

ويُعتقد أن العمل على طائرة مسيرة يبنى على إطلاق "سبكتاكلز"Spectacles في العام الماضي، وهي نظارة شمسية مجهزة بكاميرا لتسجيل مقاطع فيديو قصيرة، ومن ثم مشاركتها مع سناب شات.

كما يُعتقد أن الطائرات المسيرة تعطي لمحة عن نوعية المنتجات التي تطمح سناب لإنتاجها في المستقبل، والتي من شأنها التأثير على نمو الشركة، التي تحاول استقطاب المستثمرين، مع استعدادها لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع أن تحدد سناب سعر الطرح العام الأولي اليوم الأربعاء، ويتوقع أن يبدأ تداول أسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم غدٍ الخميس، في ما يُنتظر أن يكون أعلى سعر للاكتتاب العام منذ طرح مجموعة علي بابا الصينية أسهمها في عام 2014.