هذه أوضح صورة مسربة لسامسونغ غالاكسي إس 8

مع اقتراب إعلان سامسونغ عن هاتفها الذكي المنتظر غالاكسي إس8، بدأت عجلة التسريبات المتعلقة بالجهاز تدور بسرعة كبيرة، فبعدما ظهر الجهاز لأول مرة في فيديوهات مسربة قبل يومين، نشر صاحب التسريبات الشهير، إيفان بلاس، الأربعاء أوضح صورة للهاتف.

ويبدو أن الصورة التي نشرها بلاس عبر حساب evleaks@ المعروف بتسريباته الدقيقة على موقع "تويتر"، هي الصورة الترويجية الرسمية للهاتف الذي من المقرر الإعلان عنه نهاية شهر آذار/مارس الجاري.

وقال بلاس في تغريدته، مشيدًا بالتصميم الذي اعتمدته سامسونغ مع هاتفها: "أعتقد أن هذا ما كنا ننتظره".

وتُظهر الصورة التي سربها بلاس الهاتف من الجهة الأمامية، وهي تتطابق مع تسريبات سابقة فيما يتعلق بالتصميم والشاشة التي تغطي كامل الجهة الأمامية تقريباً، ويظهر أيضاً أن سامسونغ أزالت زر "الرئيسية".

وكانت سامسونغ خسرت كثيرا بسبب مشكلة في بطاريات هاتفها اللوحي غالاكسي نوت7 أدت في بعض الحالات إلى انفجاره، بما في ذلك ضياع المركز الأول كأكبر صناع للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي لصالح منافستها الأولى آبل.

وتُعول سامسونغ كثيراً على هاتفها الذكي المرتقب غالاكسي إس8 لإصلاح ما أفسده غالاكسي نوت7، وكانت قد ألمحت في فيديو تشويقي نُشر قبل يومين ويحدد موقع الإعلان عن الجهاز، إلا أنه سوف يُحدث ثورة في تاريخ الهواتف الذكية.

وتستعد الشركة، التي أعلنت الأحد الماضي عن ثلاثة حواسيب لوحية تعمل بنظامي أندرويد وويندوز، للإعلان عن غالاكسي إس8 يوم 29 آذار/مارس القادم خلال حدث خاص تعتزم إقامته بمدينة نيويورك الأميركية.