"سيدريك".. نموذج جديد من السيارات ذاتية القيادة

يبدو أن شركات #صناعة_السيارات بدأت تتسابق للإعلان عن #السيارات_ذاتية_القيادة، التي من الظاهر أنها ستحتل الشوارع بالمستقبل القريب.

فقد كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن"، الاثنين، عن أحدث تصوراتها لمستقبل السيارات ذاتية القيادة، وذلك من خلال النموذج الأولي الجديد "سيدريك" Sedric، التي تأتي بدون مقود أو دواسات.

وقالت "فولكسفاغن" إن #السيارة الجديدة، التي كشفت عنها خلال معرض السيارات المقام بمدينة جنيف السويسرية، تمتاز بأنها أول مركبة صُممت من الأساس للقيادة المستقلة تماماً.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها تستخدم "سيدريك"، التي وصفت السيارة بأنها "صديق ورفيق لعائلتك"، لتسليط الضوء على أهمية المركبات ذاتية القيادة لمستقبل الشركة.

ويُعتقد أن "فولكسفاغن"، كغيرها من شركات صناعة السيارات، تحاول من خلال تصميم سيارتها إلى الإيحاء إلى المستهلك بأن سيارة العائلة تُمثّل شيئاً شبيهاً بالحيوان المنزلي الأليف.

ففي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت شركة "تويوتا" عن نموذج لسيارة ذاتية القيادة تدعم #الذكاء_الاصطناعي ، باسم "يوي" Yui، تشبه "سيدريك" في التصميم الذي يحوّل الواجهة الأمامية، من خلال الأنوار، إلى وجه تفاعلي.