إنستغرام تواصل تقليد سناب شات.. وميزة جديدة للقصص

أعلنت خدمة مشاركة الصور #إنستغرام أمس الثلاثاء عن إضافة "نسخة أوليّة" من ميزة الملصقات الجغرافية إلى "قصص إنستغرام"، لتواصل بذلك تقليد خدمة التراسل المصور سناب شات.

وقالت الشركة المملوكة لفيسبوك في منشور على مدونتها إن ميزة الملصقات الجغرافية سوف تُتاح أولًا للعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ولمدينة #نيويورك الأميركية.

وأضافت إنستغرام أن ميزة الملصقات، التي طُرحت أول مرة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، سوف تقدم لمستخدميها في #جاكرتا ونيويورك عشرات الملصقات الإضافية المخصصة لهاتين المدينتين.

وأوضحت الشركة، التي أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي عن بلوغ عدد مستخدمي ميزة القصص أكثر من 150 مليون مستخدم يومياً، أنه يمكن للمستخدم التقاط صورة أو فيديو ثم النقر على رمز الملصقات لتظهر له الملصقات الجغرافية في الأعلى.

وذكرت إنستغرام أن الميزة الجديدة لا تُظهر ملصقات جغرافية للمدينة فحسب، بل يمكن أن توفر للمستخدمين إمكانية اختيار ملصقات خاصة بأحياء محددة وأماكن معروفة. كما أصبح بإمكان #المستخدمين إضافة أكبر عدد ممكن من الملصقات، مع القدرة على تغيير حجمها ومكانها.

يُذكر أن ميزة الملصقات الجغرافية الجديدة، التي وعدت إنستغرام بإتاحتها للمزيد من المدن تدريجياً، هي جزء من الإصدار 10.11 من تطبيق إنستغرام على نظام التشغيل آي أو أس في متجر #آب_ستور، وكذلك نظام #أندرويد على متجر غوغل بلاي.

وتسعى إنستغرام التي تملك أكثر من 600 مليون مستخدم نشط شهريًا، إلى تعزيز المزايا التي تقدمها للمستخدمين في محاولة منها لمنافسة سناب شات، ويُعتقد أن نجحت فعلًا في جذب مستخدمي الأخيرة، بعد إضافة المزايا التي كانت لا توجد إلا عليها، ويعود السبب في ذلك إلى قاعد المستخدمين العريضة التي تحظى بها إنستغرام.