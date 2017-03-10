تويتر يستخدم خاصية "الكتم" لمشاكل إساءة الاستعمال

دخلت التحديثات الجديدة التي أعلنت عنها منصة #تويتر سابقاً حيز التنفيذ، والتي تمنح المستخدمين مزيداً من التحكم فيما يخص #التنبيهات التي يتلقونها، بحيث يمكنهم حالياً تعطيل التنبيهات للأشخاص الذين لم يعملوا على تأكيد #حساباتهم على تويتر، ما قد يضع حداً للردود الغريبة التي تظهر على #تغريدات المستخدم.

ويعمل #التحديث في الوقت الراهن على نسخة الويب وتطبيق الخدمة العاملة على نظام التشغيل المحمول #أندرويد، ويعتبر هذا التحديث حلاً ذكياً لمشاكل إساءة الاستعمال والمضايقات التي تحصل على #المنصة الاجتماعية، والتي شكلت هاجساً فعلياً للعديد من #مستخدمي المنصة بسبب ما يتعرضون له.

وكان جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر قد استطلع آراء المستخدمين عبر تغريدة نشرها من حسابه الرسمي في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي حول ما هو أهم الأمور التي يرغبون برؤيتها على تويتر أو ما هي أهم الأمور الواجب تحسينها أو إضافتها إلى الخدمة خلال عام 2017.

وتحدث دورسي عن أنه قد تم العمل على ما يخص السياسات والضوابط ضمن المنصة، وأن محاربة مثل هؤلاء الأشخاص تعتبر إحدى أهم الخطوات التي ينبغي اتخاذها في الوقت الراهن.

ويمكن حالياً للمستخدمين كتم أي حسابات لا يتابعونها أو الحسابات التي لا تمتلك صورة حساب شخصي وما زالت تستعمل صورة البيضة والحسابات التي لم تعمل على تأكيد البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف الخاصة بهم، وذلك من خلال ميزة المرشحات المتقدمة الموجودة ضمن الإعدادات.

وتعتبر ميزة كتم الحسابات التي لم تؤكد رقم الهاتف الحل الأكثر فعالية بشكل خاص، وذلك مع إمكانية إنشاء عنوان بريد إلكتروني زائف خلال 30 ثانية، بينما يعتبر تغيير رقم الهاتف أصعب من ذلك بكثير، وبالتالي فإن الحسابات المسيئة يمكن حظرها بسهولة، مما يجعل هذه الاستراتيجية فعالة جداً للحد من المضايقات.