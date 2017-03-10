غوغل تعترف بوجود عيب في هواتف بكسل الذكية

أكدت شركة #غوغل وجود #عيب في بعض من #طرازات سلسلة #هواتف #بكسل الذكية، وهو العيب الذي يتسبب في أعطال لواحد أو أكثر من #الميكرفونات المدمجة بهذه الأجهزة.

وكان عدد من مستخدمي هواتف بكسل #Pixel وبكسل إكس إل Pixel XL، قد سجلوا عبر منتدى الدعم الخاص بشركة غوغل #شكاوى تفيد بتوقف الميكرفونات المدمجة في هواتفهم الذكية عن العمل بشكل مفاجئ.

وتباينت شكاوى مستخدمي هواتف بكسل بين توقف #ميكرفون واحد أو أكثر عن العمل في أجهزتهم، أو توقف منفذ الصوت عن العمل، أو توقف الميكرفون عن العمل أثناء المكالمات الصوتية فيما يعمل أثناء تسجيل الفيديو.

واعترفت غوغل، عبر رد رسمي في منتدى الدعم خاصتها جاء على لسان أحد موظفيها، بالعيب، حيث أوضح الموظف أن السبب هو عيب في التصنيع، وذلك لوجود #خلل في إحدى #التوصيلات الداخلية يتسبب في توقف ميكروفون أو أكثر عن العمل.

وقال بريان راكويسكي، الموظف في غوغل، أن الخلل لا يمكن معالته عبر تحديث برمجي، وأنه يؤثر على نسبة قليلة للغاية من هواتف بكسل الذكية المتوافرة في الأسواق، وأن نسبة الهواتف المعيبة لا تتعدى واحد في المائة.

وأضاف راكويسكي أن غوغل على علم بالمشكلة منذ فترة، وأن الشركة اتخذت إجراءات لعلاجها نهائيا في الهواتف الجديدة، وأن الشركة بدأت كذلك برنامجا لاستبدال الهواتف المعيبة بنسخة أخرى.

ويتاح لأصحاب هواتف بكسل المعيبة، ممن قاموا بشراءها مباشرة من غوغل، الحصول على نسخة بديلة بشكل فوري قبل إرجاع النسخة المعيبة، فيما يحتاج المستخدمين ممن قاموا بشراء الهواتف عبر شركة وسيطة بإرجاع النسخة المعيبة أولا قبل الحصول على بديل لها.

يذكر أن موظف غوغل أكد أن شركته لا تضمن سلامة كافة النسخ البديلة وخلوها من العيب، موضحها أن من الممكن أن يحصل المستخدمون على بعض النسخ البديلة المحتوية على الخلل، إلا أن شركته تعمل على مراجعة هواتف بكسل و #بكسل_إكس إل للتأكد من خلوها من أي مشاكل.