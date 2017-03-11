"متابعة المشاهدة".. ميزة جديدة لفيسبوك فما هي؟

تختبر شبكة #فيسبوك الاجتماعية ميزة جديدة تدعى “ #متابعة_المشاهدة ” continue watching، والتي تعمل على الطلب من المستخدمين مواصلة مشاهدة #الفيديوهات التي رأوها ضمن خلاصة تغذية الأخبار ولم ينتهوا منها بعد، ووفقاً لمتحدث باسم الشركة فإن الميزة اختبارية وتظهر ضمن الجزء العلوي من خلاصة أخبار بعض المستخدمين حالياً.

وتعمل #الميزة الاختبارية حالياً على نسخة الويب فقط من فيسبوك، ويعتبر الهدف الأساسي لهذه الميزة جعل #المستخدمين يشاهدون المزيد من #مقاطع_الفيديو عبر الشبكة الاجتماعية، كما أنها تتماشى مع استراتيجية فيسبوك فيما يخص مقاطع الفيديو، حيث تطلب الشبكة من الناشرين مقاطع فيديو أطول على أمل أن يشاهدها المستخدم على أجهزة التلفزيون التقليدية.

وكان دان روز نائب رئيس الشركة للشراكات قد تحدث عند إطلاق #الشبكة_الاجتماعية عدداً من تطبيقاتها المرتبطة بأجهزة التلفاز خلال الشهر الماضي عن إمكانية أن تتحول الناس إلى استعمال منصة آبل تي في Apple TV ومنصة أمازون فاير تي في Amazon Fire TV عندما لا يملكون الوقت خلال النهار لإنهاء مشاهدة الفيديوهات.

وأوضح دان “هناك الكثير من الناس عند مشاهدتهم لمقاطع فيديو ضمن خلاصة تغذية الأخبار يعملون على حفظ الفيديوهات أثناء النهار لمشاهدتها لاحقاً وذلك لأنهم لا يملكون وقتاً لمشاهدة فيديو مدته ثلاث دقائق”.

وأشار المتحدث باسم الشبكة الاجتماعية إلى أن هذه الميزة الاختبارية ما تزال في مراحلها الأولى، وكما هو الحال مع جميع الميزات الاختبارية من فيس بوك فقد لا تصل ميزة “متابعة المشاهدة” إلى جميع مستخدمي الشبكة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى قيام الشبكة الاجتماعية ببدء مرحلة اختبار وضع الإعلانات ضمن منتصف فيديوهات الناشرين، بشكل يشبه إلى حد ما الإعلانات التي تظهر في التلفزيون، حيث تتيح هذه الخطوة إمكانية كسب المال من المحتوى الذي يعمل الناشرين على تقديمه عبر الشبكة الاجتماعية.

بينما أوضحت #دراسة جديدة أجرتها شركة الأبحاث “كنتار ميديا” شملت 1999 شخصاً بعمر 18 سنة وما فوق من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ممن يشاهدون مقاطع الفيديو القصيرة بانتظام على شبكة الإنترنت أن مشاهدة الفيديو عبر #الإنترنت في دولة #الإمارات زادت خلال 2016 بنسبة 79 في المئة.