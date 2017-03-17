أوروبا تشترط على وسائل التواصل تعديل شروط الاستخدام

قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية إنه ينبغي للشركات المالكة لمواقع #التواصل_الاجتماعي #فيسبوك و #غوغل و #تويتر تعديل شروط الخدمة للمستخدمين الأوروبيين خلال شهر وإلا خاطرت بالخضوع لغرامات.

وواجهت شركات #التكنولوجيا الأميركية تدقيقاً مشدداً في أوروبا بشأن أسلوب إدارتها لأنشطتها ومنها #الخصوصية وسرعة حذف المحتويات غير القانونية أو التي تحتوي على تهديدات.

وقال المسؤول إن المفوضية وجهات #حماية_المستهلك الأوروبية: "ستتخذ إجراءات للتأكد من التزام شركات #وسائل_التواصل الاجتماعي بقواعد المستهلك المتبعة بالاتحاد الأوروبي".

كانت #ألمانيا، وهي أكبر بلد في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، قالت في وقت سابق إنها تخطط لسن #قانون جديد يدعو شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك إلى حذف المحتويات التي تنطوي على #تشهير و #تهديدات على وجه السرعة، وإلا تعرضت لغرامات تصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دولار).