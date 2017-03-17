"سيرفس بوك 2" بشاشة غير قابلة للإزالة.. جديد مايكروسوفت

تخطط شركة "مايكروسوفت" لتغيير التصميم الخارجي للجيل الثاني من #حواسب "سيرفس بوك" Surface Book المحمولة، لتتخلى عن ميزة ا#لشاشة القابلة للإزالة من #لوحة_المفاتيح ، وهو الجيل المنتظر أن يطلق عليه اسم "سيرفس بوك 2".

وأشار تقرير إخباري، نشره موقع "ديجي تايمز" الإخباري التايواني على لسان مصادر مطلعة، إلى أن #مايكروسوفت بدأت في إنتاج الجيل الثاني من حواسب #سيرفس_بوك ، وذلك تمهيداً للكشف عنه رسمياً خلال مارس الجاري أو أبريل على أقصى تقدير، وطرحه للبيع في الأسواق.

وأوضح التقرير أن "مايكروسوفت" تخلت عن تصميم 2 في 1، والذي يحول طراز الجيل الأول من "سيرفس بوك" من حاسب محمول إلى #حاسب_لوحي عبر إزالة الشاشة، لتكتفي بالتصميم التقليدي للحاسب المحمول ذي الشاشة غير القابلة للإزالة.

وأضاف تقرير الموقع الإخباري أن "مايكروسوفت" قامت بإجراء التغيير في التصميم بهدف تخفيض سعر حاسبها المحمول الجديد مقارنة بطراز الجيل الأول، وهو الطراز الذي تم تخفيض سعر نسخته المزودة بذاكرة تخزين 128 غيغابايت ومعالج كور آي 5.

ويرجح، حسب التقرير، أن يبدأ سعر طراز الجيل الثاني لحواسب "سيرفس بوك" المحمولة من 1000 دولار أميركي، وهو الطراز المنتظر أن يحمل معالج من إنتل، وشاشة بقياس 13.5 بوصة، ويطرح بهيكل من المغنسيوم والألمونيوم.

يذكر أن "مايكروسوفت" كانت قد طرحت الجيل الأول من حواسب "سيرفس بوك" المحمولة أول مرة في 2015، وهو أولى حواسبها المحمولة على الإطلاق، وبمواصفات تضم شاشة بقياس 13.5 بوصة قابلة للإزالة لتعمل كحاسب لوحي منفصل، مع معالجات كور آي 7 أو كور آي 5 من إنتل.