قريباً.. تاكسي أرض - جو يحل اختناقات المرور!

كشفت شركة "إيرباص" النقاب عن مفهوم مبتكر جديد يمكن أن يضع حدا لاختناقات المرور، ويدعى "بوب آب" Pop.Up بمعنى "الحركة القصيرة السريعة الظهور، هبوطا وصعودا".

وهذه الوسيلة عبارة عن نظام وحدات تتكون من #كبسولة ذات مقعدين تعمل كسيارة، أو يمكن أن تحمل #الراكب إلى وجهته كمركبة جوية، تقلع في الجو وتهبط إلى #الأرض عندما تكون #الشوارع مزدحمة للغاية.

وما إن يبلغ الركاب مقصدهم، فإن كلا من الوحدات الجوية والبرية تعود إلى محطات إعادة شحن مخصصة لها، حيث تبقى في انتظار استدعاء جديد من قبل عملاء آخرين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد مشروع Pop.UP نتاج التعاون بين #إيرباص و"إيتالديزاين"، وهي شركة للتصميم والهندسة، مقرها #إيطاليا، وهي التي قدمت هذا المفهوم المبتكر إلى العالم خلال معرض جنيف الدولي للسيارات "موتور شو".

نظام بيئي عظيم

يقول الرئيس التنفيذي لشركة "إيتالديزاين"، يورغ أستالوش، في بيان صحافي: "تعتبر #السيارات اليوم جزءا من نظام بيئي عظيم الاتساع، فإذا كنت ترغب في تصميم السيارة الحضرية للمستقبل، فالسيارة التقليدية لا يمكن أن تكون وحدها الحل في المدن الكبرى، وعليك أيضا أن تفكر في البنية التحتية المستدامة الذكية والتطبيقات والتكامل وأنظمة الطاقة والتخطيط الحضري والجوانب الاجتماعية، وهلم جرا".

نقل متعدد الوسائط

وأضاف: "في السنوات القادمة سوف ينتقل النقل البري إلى المستوى التالي، فمن كونه مشتركا، وعلى اتصال ومستقلا سيصبح أيضا متعدد الوسائط، ويتحرك نحو البعد الثالث".

يحجز الركاب رحلتهم ببساطة باستخدام تطبيق مصاحب، ويقوم الجهاز باقتراح أفضل حل للنقل بناء على توقيت وحالة الاختناقات المرورية والتكاليف ومطالب الركوب المشترك.

باستخدام هذه المعلومات، تقوم Pop.Up بعمل الخيارات التي ترى أنها معقولة لرحلتكم، إما على الأرض أو في الهواء أو لمزيج من الاثنين معا.

كبسولة ذات مقعدين

إن الكبسولة ذات المقعدين، التي ستأتيك في موقعك بمجرد طلبك لها، تتكون من الهيكل الأحادي لشرنقة من ألياف الكربون، يبلغ طولها 8.5 قدم (2.6 متر) ويصل ارتفاعها إلى 4.5 قدم (1.4 متر). وهي قادرة على التحول إلى سيارة عند اقترانها بالوحدة الأرضية، والتي تعمل على بطارية تسمح لها بالسفر لمسافة 62 ميلا (100 كيلومترا) باستخدام شحنة واحدة.

يعتبر Pop.Up الوحدة الأولى، التي تدار بالكامل بالكهرباء، فضلا عن عدم وجود انبعاثات. والمركبة مصممة بهدف تخفيف الاختناق المروري في المدن الكبرى المزدحمة، حيث أشارت شركة "إيرباص" إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص سيعيشون في المدن الكبرى في السنوات الـ 30 المقبلة.

عبر 3 مراحل

وأوضحت "إيرباص" أيضا أن النظام Pop.Up مكون من مفهوم يحتوي على 3 مراحل: أولا، هناك منصة الذكاء الصناعي التي تحدد أفضل خطوط السير التي يفضل استخدامها، وتقدم للمسافرين الخيارات المتاحة. والثانية هي الكبسولة المصممة لتقترن مع اثنتين مختلفتين من الوحدات المستقلة التي تدار بالكهرباء. والمرحلة الأخيرة، هي وحدة نظام إدارة، تجري مع المستخدمين حوارا في بيئة افتراضية تماما.

بعد 7 إلى 10 أعوام

وأضافت "إيرباص": "إن النجاح في تصميم وتنفيذ الحلول التي من شأنها العمل، على حد سواء في الهواء وعلى الأرض، يتطلب التفكير المشترك من جانب كل من الفضاء وقطاعات السيارات، إلى جانب التعاون مع الهيئات الحكومية المحلية للبنية التحتية والأطر التنظيمية". ومع ذلك، فقد أشارت "إيرباص" إلى أن نظام Pop.Up لن يكون جاهزا للعمل قبل السنوات 2024-2027.