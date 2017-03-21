ماذا وراء إطلاق أول آيفون أحمر؟

أعلنت شركة #آبل، الثلاثاء، عن إطلاق نسخة خاصة باللون الأحمر من هاتفيها الذكيين آيفون 7 وآيفون 7 بلس، وذلك في إطار شراكة تمتد لعشر سنوات مع منظمة "أحمر" RED، التي تتعاون مع شركات عدة لبيع منتجات باللون الأحمر يعود ريع جزء منها إلى مكافحة "فيروس عوز المناعة البشري المكتسب" المعروف باسم #الإيدز AIDS.

وذكرت عملاقة التقنية الأميركية في بيان أن "هذا يعطي العملاء طريقة لم يسبق لها مثيل للمساهمة في الصندوق العالمي وجعل العالم أقرب إلى جيل خال من الإيدز"، مشيرة إلى أن النسخة الحمراء من هواتف آيفون ستكون متاحة للطلب عبر #الإنترنت وفي المتاجر حول العالم اعتباراً من الجمعة المقبل، 24 آذار/مارس 2017.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، في بيان: "منذ بدأنا العمل مع ريد قبل 10 أعوام، صنع عملاؤنا تأثيراً كبيراً في #مكافحة انتشار الإيدز من خلال شراء منتجاتنا، من النسخة الحمراء من آيبود تتش على طول الطريق إلى التشكيلة الحالية من منتجات بيتس وملحقات آيفون، وآيباد، وآبل ووتش".

في المقابل، لفتت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "ريد"، ديبورا دوغان، إلى أن "آبل الشركة المانحة الكبرى للصندوق الدولي، مساهمةً في أكثر من 130 مليون دولار أميركي كجزء من شراكتها مع ريد".

وتابعت دوغان قائلة إن "الجمع بين الامتداد العالمي للهاتف الذكي الأكثر تفضيلاً حول العالم مع مساعينا لإتاحة الوصول إلى مضادات الفيروسات القهقرية – وهي عقاقير تُستخدم لمعالجة العدوى بالفيروسات القهقرية، وبخاصة فيروس العوز المناعي البشري AIDS – في دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، يوفر للعملاء الآن فرصة رائعة لإحداث فرق والمساهمة في الصندوق العالمي من خلال شراء آيفون الجديد الأحمر الجميل".

وفيما يتعلق بسعر النسخة الجديدة من آيفون 7، فقد قالت آبل إنها سوف تتوفر بسعتي 128 و256 جيغابايت، وذلك بسعر يبدأ من 749 دولاراً أميركياً.

يُشار إلى أن اللون الأحمر الجديد لهاتفي آيفون 7 وآيفون 7 بلس، ينضمان إلى النسخ السابقة للهاتفين، والتي تشمل الأسود اللامع والأسود المطفي والفضي والذهبي والذهبي الوردي. كما ستتوفر في 40 دولة بحلول نهاية آذار/مارس الجاري، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.