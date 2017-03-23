قراصنة "عائلة الجريمة التركية" يبتزون آبل

تتعرض شركة #آبل لعملية #ابتزاز بعد ادعاء مجموعة من #المتسللين أن لديهم إمكانية الوصول إلى أكثر من 300 مليون حساب #بريد_إلكتروني تابع للشركة، وأشارت المجموعة إلى أنها على استعداد وراغبة في مسح بيانات مئات ملايين حسابات خدمة التخزين السحابي آيكلاود iCloud التابعة لآبل إذا لم تقم بالدفع حتى تاريخ 7 إبريل/نيسان القادم.

وطلبت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم #عائلة_الجريمة_التركية Turkish Crime Family، فدية بقيمة 75 ألف دولار على شكل عملة بيتكوين الرقمية أو عملة إثريوم Ethereum وهي شكل آخر من العملات الإلكترونية عبر الإنترنت أو الحصول على 100 ألف دولار على شكل بطاقات هدايا آيتونز iTunes.

وعمد أعضاء المجموعة إلى تزويد موقع Motherboard التقني بمقطع فيديو ولقطات شاشة لرسائل البريد الإلكتروني ولقطات شاشة لحساب البريد الإلكتروني الذي تستعمله المجموعة للتراسل مع الفريق الأمني لدى شركة آبل من أجل إثبات ادعائهم، ورفض ممثلو شركة آبل الطلب رفضاً قاطعاً وهددوا بإرسال المعلومات إلى السلطات.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته عبر رسالة بريد إلكتروني وتم تحمليه إلى منصة "يوتيوب" المجموعة أثناء تمريرها عبر العديد من حسابات #آيكلاود المسروقة، وتعمل المجموعة على النشر عبر حسابها على منصة التدوين المصغرة "تويتر"، حيث جرى عبر الحساب إعادة تأكيد تهديدات المجموعة.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المجموعة من قبل الفريق الأمني لشركة آبل: "نطلب منكم أولاً إزالة مقطع الفيديو الذي تم تحميله على قناتكم على يوتيوب لأنه يسعى إلى الحصول على اهتمام غير مرغوب فيه، وثانياً نود أن نعرفكم أننا لا نكافئ مجرمي إنترنت يخرقون القانون".

وهددت المجموعة بالبدء بعملية مسح العديد من حسابات آيكلاود في محاولة منها لزيادة الضغط على شركة آبل، وذلك في حال رفضت الشركة الامتثال لطلبهم بحلول 7 إبريل/نيسان القادم، وتأتي محاولة الابتزاز الحالية بعد حوالي أسبوع من تسريب القراصنة لمجموعة كبيرة من الصور المسروقة المخزنة على آيكلاود.