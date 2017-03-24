فيسبوك يختبر زر الصور المتحركة GIF ضمن التعليقات

يستعد موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك خلال الأسبوع المقبل إلى بدء اختبار ميزة الصورة المتحركة GIF ضمن التعليقات على نسبة صغيرة من مستخدميها عن طريق زر مخصص، مما يجعل من الأسهل على المستخدمين التعبير عما يرغبون به ضمن التعليقات من خلال الصور المتحركة المأخوذة من خدمات مثل جيفي Giphy وتينور Tenor.

وكان مارك #زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للمنصة قد أشار خلال فعالية فيسبوك لايف Facebook Live في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن #الصور_المتحركة GIF سوف تحصل على المزيد من الدعم والوجود ضمن الشبكة الاجتماعية، وذلك بعد سنوات من الحذر العنيد.

وأشار متحدث باسم فيسبوك إلى أن الجميع يحب الصور المتحركة الجديدة ونحن نعلم أن الناس يريدون أن يكونوا قادرين على الرد من خلالها ضمن التعليقات، لذلك نحن على وشك أن نبدأ في اختبار القدرة على إضافة ملفات الصور المتحركة إلى التعليقات، ولكننا نكرر أن هذا الأمر حالياً مجرد اختبار.

وقد لا تعتبر هذه الخطوة المتمثلة بإضافة زر للصور المتحركة يمكن استعماله ضمن التعليقات أمر مفاجئ بالنسبة للمستخدمين، بحيث أنه من المرجح ان يتواجد الزر إلى جانب المكان الذي يمكن من خلاله إدراج الصور أو الملصقات لتسهيل إمكانية إضافة الصور المتحركة المفضلة ضمن التعليقات.

ورغم أن المنصة لم تقم بالإشارة إلى أي شركاء محتملين إلا انه بإمكانها الاستفادة من خدمات مكتبات الصور المتحركة GIF واسعة النطاق لمزودي الخدمات الرئيسيين على الإنترنت جيفي وتينور، وعادة ما تكون هذه المزودات مشاركة ضمن أي شيء ذو صلة بالصور المتحركة ضمن أي منتج مثل iMessage وFacebook وWhatsApp وTelegram وTwitter.

وتستمر فترة الاختبار لهذه الميزة الجديدة لمدة زمنية غير محددة بعد، وقد يكون الهدف من فترة الاختبار هو معرفة فيما إذا كان المستخدمون سيعملون على إضافة ملفات الصور المتحركة ضمن التعليقات أم لا، وقد يؤدي إضافة الميزة إلى تفاعل عدد أكبر من الأشخاص مع المشاركات المنشورة بدلاً من مجرد استعمال رموز رد الفعل المعهودة.