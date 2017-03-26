أفلام حسب مزاجك ومشاعرك!

تتوفر الكثير من #التطبيقات و #المواقع التي تتيح للمستخدمين استكشاف #أفلام مميزة لمشاهدتها وفقاً لمعايير شائعة ومعروفة، مثل نوع الفيلم أو سنة الإنتاج أو بحسب التقييم وغيرها.

لكن ماذا عن مشاهدة فيلم يتوافق مع #مشاعرك و #حالتك_المزاجية والوصول إلى اقتراحات لأفلام مميزة بسرعة وسهولة؟

حسناً، موقع #feel.yt يعتبر بمثابة #محرك_بحث مبتكر عن الأفلام بالاعتماد على #مشاعر_المستخدم، إذ من خلاله يُمكن العثور على فيلم يطابق مزاجك أو حالتك #العاطفية والاستمتاع بتجربة مشاهدة فردية أكثر فاعلية.

ويعتمد الموقع على خوارزمية ذكية تم تطويرها بالاعتماد على قواعد بيانات لأكثر من 300 ألف #فيلم_سينمائي، لتقدم للمستخدم في النهاية توصية مشاهدة لفيلم مثالي عبر الإجابة عن ثلاثة أسئلة فقط حول شعوره الحالي أو حول مناسبة معينة.

ولزيادة كفاءة التوصيات فإن المستخدم بإمكانه التحكم بفلاتر إضافية بعد تحديد مشاعره الحالية، مثل فلتر الحقبة الزمنية للأفلام المقترحة، ونوع الفيلم وبلد الإنتاج وغيرها، بحيث يتمكن المستخدم من الوصول إلى أفلام مناسبة لاهتماماته ولحالته المزاجية في آن واحد.

وبمجرد الحصول على التوصيات يُمكن للمستخدم معرفة المزيد حول الفيلم وقراءة نبذة عنه، وكذلك مطالعة طاقم التمثيل وتقييم الفيلم ومدته الزمنية مع إمكانية إضافته إلى قوائم المشاهدة.

يجدر التنويه بأن واجهة الموقع الأساسية تعمل باللغة الألمانية، ويُمكن للمستخدمين تغييرها إلى اللغة الإنجليزية من خلال إعدادات اللغة في الشريط العلوي.