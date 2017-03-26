"أوبر" تعلق السيارات ذاتية القيادة بعد حادث في أريزونا

قالت شركة "أوبر تكنولوجيز" المتخصصة في خدمات نقل #الركاب و #الشرطة المحلية إن الشركة علقت برنامجها التجريبي للسيارات #ذاتية_القيادة ، يوم السبت، بعدما اصطدمت إحدى سياراتها المزودة بهذه التكنولوجيا الجديدة على طريق في #أريزونا .

وقالت " #أوبر "إن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة. وهذا الحادث هو الأخير الذي ينطوي على مركبة ذاتية القيادة تشغلها واحدة من عدة شركات تجري تجارب على هذا النوع من #السيارات.

وقالت متحدثة باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نواصل دراسة هذا الحادث".

وقالت جوسي مونتينيجرو، المتحدثة باسم إدارة #شرطة تيمبي، إن الحادث وقع عندما لم يتوقف سائق المركبة الثانية انتظاراً لمرور سيارة "أوبر" عند منحنى.

وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "اصطدمت الحافلتان مما تسبب في انقلاب حافلة أوبر على جانبها.. لم تقع #إصابات خطيرة".

وقالت "أوبر" في رسالتها إنه كان هناك سائقان في المقعدين الأماميين لسيارة "أوبر" ضمن إجراءات السلامة، وإن السيارة كانت في وضع #القيادة_الذاتية وقت الحادث. ووجود السائقين شرط أساسي لتسيير هذا النوع من المركبات وكان المقعد الخلفي خاوياً.

وعندما دشنت "أوبر" برنامجها التجريبي في بيتسبرغ العام الماضي، قالت إن السيارات ذاتية القيادة "تتطلب تدخلاً بشرياً في حالات عديدة منها سوء الأحوال الجوية". وقالت أيضاً إن #التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تخفض عدد الحوادث المرورية في البلاد.

يأتي الحادث بعد أيام من استقالة جيف جونز رئيس الشركة بعد أقل من 7 شهور على انضمامه لها، ليصبح بذلك أحدث المستقيلين من المناصب التنفيذية العليا في الأشهر الأخيرة.