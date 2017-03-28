بالفيديو.. آيفون 7 الأحمر الجديد تحت اختبار النار!

أطلقت شركة آبل الأسبوع الماضي هاتف #آيفون7 باللون الأحمر الجديد، إلا أن المنتج الجديد وعلى الرغم من حداثة عمره لم يسلم من التجارب.

فقد عمد المدون الأميركي الشهير في "تجاربه التكنولوجية الغريبة"، TechRax إلى اختبار أحدث نسخ هاتف آيفون 7 بشكل قاس.

فقد أقدم على صب مادة حارقة على الهاتف الجذاب، وأشعل النار فيه، أما السبب بحسب ما أكد في الفيديو أنه أراد اختبار الشائعات التي تحدثت عن مقاومة هذا الهاتف للنار لمدة تتراوح بين 5 و7 ثوان.

فما كان منه إلى أن عد حتى 7 ثوانٍ ثم أطفأ الهاتف، إلا أن المفاجأة كانت عندما تمكن من إعادة استعمال "الهاتف الأحمر" دون أي عوائق، إذ لم تلحق النار أي ضرر بالآيفون 7

وعبر صاحب الفيديو عن اعتقاده بأن مهندسي آبل زودوا الهاتف بحماية خاصة ضد النيران، إضافة إلى الحماية الخاصة من التراب والماء.