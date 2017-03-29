سامسونغ تطلق غالاكسي إس8 بعد فضيحة نوت 7

كشفت شركة #سامسونغ الكورية الجنوبية منذ قليل، وضمن حدث خاص أقامته في مدينة نيويورك عن أحدث نسخة من هاتفها الذكي الرائد المنتظر "غالاكسي إس 8" Galaxy S8 بنسختيه الصغيرة والكبيرة، وذلك بعد شهور من التسريبات والتقارير المتعلقة بالهاتف من حيث التصميم والمواصفات.

ويأتي الهاتف بنسختين الأولى Galaxy S8 بشاشة عرض من قياس 5.8 إنش، بينما تأتي النسخة الثانية Galaxy S8 Plus بشاشة عرض من قياس 6.2 إنش، وكلاهما بدقة QHD أو 1440×2960 بيكسل من نوع سوبر أموليد، حيث تغطي شاشة العرض ما نسبته 83 في المئة من الواجهة الأمامية للهواتف، مع حواف جانبية Edge منحنية ومدورة من الطرفين.

وتبلغ نسبة العرض 18.5:9، والتي تعتبر مختلفة قليلاً عن المعايير المعتادة 16:9، وذلك تبعاً للحجم غير العادي لشاشات العرض، كما تتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين، والتي تعمل في الهاتف الجديد بكامل الألوان مقارنة بالنسخة السوداء والبيضاء التي ظهرت لأول مرة في هاتف غالاكسي نوت 7 Galaxy Note.

وتتضمن الهواتف #كاميرا_خلفية بدقة 12 ميغابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS وفتحة عدسة f/1.7 وميزة الكشف المرحلي والتركيز التلقائي الليزري وقادرة على التقاط تعريض ضوئي متعدد لرفع جودة الصورة، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مع فتحة عدسة مماثلة للخلفية f/1.7، ويمكن الوصول إلى الكاميرا بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة غوغل.

وعملت الشركة على نقل ميزة #قارئ_بصمات_الأصابع إلى الجهة الخلفية من الهاتف، بسبب عدم وجود زر القائمة الرئيسية على الجهة الأمامية من الهاتف، لتكون بجوار عدسة الكاميرا الخلفية بدلاً من خلفها، كما جرت العادة من قبل العديد من الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية.

وظهر زر#المساعد_الرقمي Bixby الذي يوفر ثلاث وظائف، وهي الإجابة على الاستفسارات الصوتية، بحيث يمكنه رؤية العالم من حوله وليس مجرد الاستماع، والتعرف على الصور من أي بقعة من العالم والعثور على المنتجات ضمن أمازون، كما أنه قادر على تحديد الكائنات والعناصر الموجودة في العالم الحقيقي، بشكل يشابه ما يمكن لهاتف أمازون Fire القيام به.

وتعتبر الهواتف أول #هواتف_ذكية تحتوي على دعم LTE من نوع 1 جيجابت، وتعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد نوغا، مع معالجات ثمانية الأنوية تختلف تبعاً لمنطقة البيع تختلف بين Snapdragon 835 من كوالكوم ومعالجات Exynos 8895 من سامسونغ.

وتستخدم كل المعالجات تقنية التصنيع 10 نانومتر، بحيث تقدم أداء أسرع بنسبة 11 في المئة بالمقارنة مع هواتف الجيل السابق غالاكسي إس 7، إلى جانب معالج رسوميات أسرع بنسبة 23 في المئة.

وتعمل هواتف S8 بواسطة بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، و3500 ميلي أمبير لنسخة S8+، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبدأ من خيار 64 جيجابايت للنسخ العاملة في جميع أنحاء العالم، إلا أن بعض البلدان مثل الصين وكوريا سوف تحصل على 6 جيجابايت من الذاكرة و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتحمل البطاريات ختم الجودة وميزة الشحن السريعة من سامسونغ القابلة للتكييف وميزة الشحن السريع القديمة Quick ،Charge 2.0 مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي وفق المعيارين WPC وPMA، كما تحتوي جميع النسخ على فتحة ذاكرة عشوائية قابلة لتشغيل بطاقات بسعة 256 جيجابايت، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنباً إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو.

وتدعم جميع الهواتف معيار IP68، بحيث إنها مقاومة للماء والغبار، مع أحدث نسخة من زجاج الحماية غوريلا غلاس 5، كما تدعم تقنية HDR10 بشكل يشابه هاتف نوت 7، إلا أنها لا تدعم Dolby Vision، وعقدت سامسونغ شراكة مع أمازون لتوفير محتوى HDR، وتأتي الهواتف بعدة ألوان هي الأسود والرمادي والفضي والأزرق والذهبي.

ويبدأ بيع الهواتف في 21 أبريل/نيسان المقبل في الولايات المتحدة، و28 أبريل/نيسان في أوروبا، ويبلغ سعر النسخة الأصغر 819 يورو، في حين يبلغ سعر النسخة الأكبر 910 يورو.