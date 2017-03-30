تيليغرام تدعم المكالمات الصوتية على الأجهزة الذكية

أعلنت خدمة التراسل الفوري #تيليغرام اليوم الخميس رسمياً عن إطلاق ميزة #المكالمات_الصوتية، وهي الميزة الذي سبقتها إليها معظم الخدمات المنافسة، خاصة واتساب، التي لا تزال الأكثر استخداماً حول #العالم.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: "مكالمات تيليغرام وصلت: آمنة، صفاوة عالية، يتم تطويرها فورياً بالذكاء الاصطناعي".

وأضافت تيليغرام أن ميزة #المكالمات سوف تصل مبدئياً واعتباراً من اليوم لمستخدميها في #أوروبا الغربية، أما المستخدمون من المناطق الأخرى فسوف تصلهم المكالمات خلال الأيام القادمة.

وإلى جانب ميزة المكالمات الصوتية، قالت تيليغرام إن تحديث اليوم يأتي بطريقة جديدة لضغط #الفيديوهات. "اختر من بين 5 خيارات لضغط الفيديو واستعرض الجودة قبل الإرسال". ثم إن جميع الأيقونات داخل التطبيق أُعيد تصميمها لتظهر بشكل أفضل على الشاشات الكبيرة.

ولما كانت رسائل تيليغرام مشفرة، فإن مكالماتها الصوتية مشفرة أيضًا، إذ قالت الشركة إن المكالمات الصوتية تقوم على تقنية التشفير الخاصة بالمحادثات السرية Secret Chats، وهي أيضاً تعتمد "مفتاح التأكيد" الذي أطلقته تيليغرام في عام 2013 لمنع اعتراض واختراق الرسائل، ولكنه في حالة المكالمات يتكون من 4 #رموز_تعبيرية تظهر عند المرسل والمستقبل.

وقالت الشركة إن مكالماتها الصوتية تستخدم أفضل المُرمِّزات الصوتية لحفظ بيانات الإنترنت مع تقديم جودة عالية، وفي حال لم تكن قوة الاتصال كافية، فإن الشركة سوف تصل المستخدم بأقرب خادم، إذ سوف تُستغل البينة التحتية الخاصة بالشركة والمنتشرة حول العالم والتي تستخدمها لتسريع الرسائل النصية لتسهيل المكالمات.

وتمتاز مكالمات تيليغرام بأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ قالت الشركة: "في كل مرة تقوم بإجراء مكالمة صوتية عبر تيليغرام، فإن شبكة عصبونية تتعلم من المعلومات التقنية الخاصة بالمستخدم مثل سرعة الشبكة، ونسبة فقدان الرزم، وما إلى ذلك، وذلك بغية تحسين جودة المكالمة التي تُجرى من خلال جهاز وشبكة معينين.

وعلى غرار واتساب، يمكن لمستخدمي تيليغرام تحت تحديد من يستطيع الاتصال بهم مع إضافة استثناءات، ويظهر خيار الاتصال عند النقر على زر الخيارات بجانب اسم المستخدم أثناء الدردشة أو النقر على زر الاتصال عند الدخول إلى ملف المستخدم.

يُشار إلى أن تيليغرام، التي سعت منذ البداية إلى منافسة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك، وحرصت على تعزيز خدمتها بالكثير من المزايا، ولكنها إلى الآن لا تزال متأخرة عن واتساب، التي تتفوق عليها ببعض المزايا، بما في ذلك ميزة الاتصال المرئي، وأخيراً ميزة "الحالة" التي تقلد ميزة القصص من سناب شات.

وكانت تيليغرام، التي اكتسبت شهرة كبيرة خاصةً بعد إقبال وسائل الإعلام على استخدامها، قد قالت في العام الماضي من العام الحالي إن هناك 350,000 مستخدم جديد ينضم للخدمة كل يوم. وأضافت أن مستخدميها ينشرون كل يوم أكثر من 15 مليار رسالة.

وقد ذاع صيت تيليغرام، التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، والتي أسسها في عام 2013 المؤسس المنفي لأكثر الشبكات الاجتماعية شعبية في روسيا، حول العالم باعتبارها وسيلة آمنة على نحو كبير لتحميل، ومشاركة الفيديو، والنصوص، والرسائل النصية.

ويتوفر تطبيق تيليغرام على مختلف المنصات، بما في ذلك أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، مثل أندرويد، وآي أو إس، وويندوز فون، فضلًا عن وجود نسخة ويب، وتطبيق للحواسب الشخصية العاملة بأنظمة ويندوز، وماك، ولينوكس.