"تويتر" تعدل قاعدة احتساب عدد الأحرف في التغريدات

أدخلت شركة تويتر تعديلاً على طريقة احتساب #عدد_الأحرف في #الرسائل عبر خدمتها، إذ إن أسماء #المستخدمين التي يضيفها #المغردون على الرسائل عبر الخدمة لن تدخل من الآن فصاعداً في الحسبان، ضمن حدود الـ140 حرفاً المتاحة كحد أقصى في كل #تغريدة.

وتحتفظ الشبكة الاجتماعية بقاعدتها الشهيرة لحدود الـ140 حرفاً كحد أقصى في #التغريدات مع ترك المجال لمرونة أكبر في مسعى لجذب مستخدمين جدد.

ويأخذ المستثمرون في كثير من الأحيان على الشركة عدم تمكنها من جذب مستخدمين جدد، ما يؤثر سلباً على أداء #تويتر المالي.

وقال مدير المنتجات في "تويتر" #ساسانك_ريدي إن "عملنا لم ينتهِ بعد". وأضاف "سنواصل التفكير في سبل لتحسين المحادثات وجعل استخدام تويتر أكثر سهولة".