لحماية هاتفك المحمول من القرصنة اتبع هذه النصائح

قد يتعرض هاتفك #المحمول للقرصنة وتصبح #المعلومات والصور الموجودة به عرضة للاختراق وانتهاك الخصوصية وقد يستغلها البعض في القيام بجرائم الكترونية تخضعك في النهاية للمساءلة القانونية لحماية هاتفك من #القرصنة يقدم #خالد_أبو بكر #مؤسس الجيش الإلكتروني في مصر عدة نصائح لك.

ويقول لـ "العربية.نت" إن اكتشافك أن محادثاتك وصورك الشخصية وكتاباتك تم نشرها على الإنترنت للجميع فإن ذلك يعني أن هاتفك تم اختراقه وأن البيانات الموجودة به أصبحت في متناول القراصنة ولتجنب ذلك يجب اتباع الآتي:

استخدم كلمات المرور

*لا تشارك كلمات المرور مع الآخرين حتى لو كان هناك شخص ما تثق به وتعتمد عليه في إصلاح #حسابك مثل #الزوج أو الزوجة، فعليك تغيير كلمة المرور فورا بعد الانتهاء من المساعدة.

* لا تشارك كلمات مرور هاتفك وبريدك مع أي شخص آخر سواء في العمل أو في #العلاقات_الاجتماعية وعندما تكون في الأماكن العامة قم بإخفاء كلمة المرور.

* لا تحتفظ ببيانات خاصة على هاتفك المحمول لفترة زمنية طويلة، فإذا تعرض بريدك الإلكتروني للاختراق ستفقد جميع هذه البيانات، ولا يعني إعادة تعيين كلمة المرور وإعادة الدخول الى #حسابك أنك يمكنك استعادة هذه #البيانات مرة أخرى .

* احتفظ بنسخة احتياطية من المراسلات الهامة، والملفات المرفقة أو الصور التي في هاتفك المحمول، في مكان آخر. احتفظ بهذه النسخ الاحتياطية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو اللاب توب أو التابلت.

قم بتقوية كلمة المرور لحسابك

*عليك باتباع المطالبات التي تتطلب كلمة مرور للحصول على بريدك الصوتي مباشرة من #محمولك والدخول الي بريدك الصوتي عن بعد فهناك نظم عديدة تسمح بالوصول إلى #البريد_الصوتي للهاتف المحمول من أي هاتف آخر، مما يجعلها عرضة للاختراق إذا لم يتم تفعيل إعدادات كلمة المرور لكل نوع.

العديد من الهواتف يتم تصنيعها وبها كلمة السر #الخاصة بالبريد الصوتي التي يتم تعيينها افتراضيا عادة من السهل جدا تخمينها وإذا كان في هاتفك المحمول هذه الميزة، قم بتغيير كلمة المرور إلى كلمة معروفة لك أنت فقط.

*اختر كلمة مرور من الصعب تخمينها قد يكون من السهل عليك أن تتذكر كلمات السر السهلة ولكن كلمات السر السهلة مثل تاريخ ميلادك، والتسلسل الدقيق للأرقام في رقم محمولك أو أي شيء آخر يسهل للآخرين تخمينه ويكون خطرا .

*تجنب استخدام كلمات مرور واضحة مثل أعياد الميلاد أو المناسبات السنوية أو تسلسل الأرقام المتتالية فقد يحاول القراصنة استخدام الأرقام المسلسلة ليس فقط لتاريخ ميلادك ولكن أيضا #تاريخ_ميلاد أحد أقاربك أو حتى الحيوان الأليف لديك. أيضا، يختار البعض كلمات مرور واضحة مثل 5,4,3,2,1 معتقدين أن القراصنة لن يستخدموها لأنها معروفة .

*لا تستخدم الحروف التي توضح كلمات مثل اسم والدتك يمكن بسهولة تخمين هذه الأسماء والكلمات بواسطة أي شخص يعرفك جيدا لذا ما تكتبه ويقرأه الغير عبر الإنترنت مثل #الفيسبوك، لنكدان، تويتر، والمنتديات، وما إلى ذلك لا ينبغي أن ينتهي ككلمة مرور.

* استخدم سلسلة معقدة تتضمن حرفا كبيرا ورقما ورمزا؛ وكلما زاد تعقيد كلمة المرور، زادت #درجة_الأمان .

* استخدم الأحرف الكبيرة في منتصف كلمة المرور واستخدم كذلك رمزا غامضا لمزيد من تعقيد كلمة المرور.

* قم بتحديث كلمة مرور هاتفك عدة مرات ولا تنس تغيير كلمة المرور الخاصة بك في كثير من الأحيان من أجل الحفاظ على أمنها.

* قم بإنشاء جدول لتحديث كلمة المرور سواء كان ذلك أسبوعيا، أو شهريا أو ربع سنوي.

* عند تحديث كلمات #المرور_الخاصة_بك، قم بتدوينها وتخزينها في مكان آمن بعيدا عن هاتفك، لا تحفظ كلمات السر في دفتر خاص بك ففي حالة فقده يستطيع من يجده الوصول إلى #معلوماتك .