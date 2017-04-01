عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية تكنولوجيا

هذا التطبيق يأخذك في جولة افتراضية حول أجمل مدن العالم

المصدر: دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
رابط مختصر

إن كنت ترغب بالتجول افتراضياً داخل مجموعة من #المدن الرائعة حول #العالم ، فتطبيق AirPano City Book سيوفر لك تجربة سفر ممتعة وأنت جالس في بيتك.

يضم #التطبيق مجموعة من الصور البانورامية الدائرية للمدن الأكثر روعة في العالم، حيث سيكون بوسعك التحليق كطائر ومشاهدة أبرز #معالم هذه المدن من خلال صور جوية مذهلة.

ويشتمل التطبيق على 10 أدلة فريدة و #جولات_افتراضية بنطاق رؤية 360 لكل من مدينة #دبي ، #نيويورك ، #باريس ، #برشلونة ، #أمستردام ، #سنغافورة ، #شنغهاي ، #روما ، #موسكو ، والعاصمة الأرجنتينية #بوينس_آيرس.

يُشار إلى أن تطبيق AirPano City Book متوفر على متجر #آب_ستور ويُمكن لمستخدمي "آي أو إس" تنزيله بحجم 540 ميغابايت.

كلمات دالّة

#المدن, #العالم, #التطبيق, #معالم, #جولات افتراضية, #دبي, #نيويورك, #باريس, #برشلونة, #أمستردام, #سنغافورة, #شنغهاي, #روما, #موسكو, #بوينس آيرس, #آب ستور

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر