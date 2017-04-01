هذا التطبيق يأخذك في جولة افتراضية حول أجمل مدن العالم

إن كنت ترغب بالتجول افتراضياً داخل مجموعة من #المدن الرائعة حول #العالم ، فتطبيق AirPano City Book سيوفر لك تجربة سفر ممتعة وأنت جالس في بيتك.

يضم #التطبيق مجموعة من الصور البانورامية الدائرية للمدن الأكثر روعة في العالم، حيث سيكون بوسعك التحليق كطائر ومشاهدة أبرز #معالم هذه المدن من خلال صور جوية مذهلة.

ويشتمل التطبيق على 10 أدلة فريدة و #جولات_افتراضية بنطاق رؤية 360 لكل من مدينة #دبي ، #نيويورك ، #باريس ، #برشلونة ، #أمستردام ، #سنغافورة ، #شنغهاي ، #روما ، #موسكو ، والعاصمة الأرجنتينية #بوينس_آيرس.

يُشار إلى أن تطبيق AirPano City Book متوفر على متجر #آب_ستور ويُمكن لمستخدمي "آي أو إس" تنزيله بحجم 540 ميغابايت.