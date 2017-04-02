شاهد كيف يخترق هاتف غالاكسي S8 بسهولة

يبدو أن لعنة التعثرات اقترنت بشركة #سامسونغ للإلكترونيات، فبعد سلسلة الخيبات التي منيت بها بعد فضيحة #احتراق هاتف #النوت_7، عثرة أخرى اعترضت طريق سامسونغ بعد إطلاقها آخر منتجاتها #غالاكسي_ S8 الذي اعتبر أفضل #هاتف نقال استحدث لحد الآن.

إذ كشف أحد مستخدمي تطبيق بريسكوب للبث المباشر على الإنترنت ثغرة كبيرة٬ بعد أن تمكن من اختراق الهاتف بتقنية "نظام التعرف على الوجوه"٬ الذي أضافته سامسونغ في هواتفها الجديدة غالاكسي S8 وغالاكسي plus S8 في ولاية نيويورك الأميركية الشهر الماضي.

ويفترض على "نظام #التعرف_على_الوجوه " أن يفك قفل الهاتف عند التعرف على وجه صاحبه أمام كاميرا غالاكسي إس ٬8 وهذا ما فعله المستخدم باسم "Marcianophone "عن طريق التحايل على هذا النظام٬ وتمكن بسهولة من #اختراق قفل الهاتف بعرض صورة صاحب الهاتف أمام #عدسة #الكاميرا وليس الوجه الحقيقي.