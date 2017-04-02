هذه أسعار هواتف سامسونغ الجديدة في الإمارات

أعلنت شركة #سامسونغ للإلكترونيات إطلاقها نظام الطلب المسبق على هاتفها الجديد #غالاكسي S8 في دولة #الإمارات اعتباراً من 1 و 15 أبريل 2017، حيث يمكن للعملاء القيام بعملية الطلب المسبق لهاتف سامسونغ الذكي والجديد كلياً بخصائصه الفريدة من مراكز التجزئة المتعمدة ومتاجر علامة سامسونغ أو عبر www.Samsung.com/Preorder. وأكدت الشركة في بيان لها أن الكمية محدودة ونظام الطلب المسبق يقوم على مبدأ من يأتي أولاً يستلم أولاً.

وفي معرض حديثه عن المنتج الجديد الذي سيتم إطلاقه قريبا في منطقة #الخليج، قال طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والهواتف المتحركة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات: "نحن نعلم مدى حماس عملائنا للحصول على أحدث منتجاتنا من الهواتف المتحركة، لهذا فإننا نقدم لهم خيار التقدم بطلب مسبق لاقتناء الجهاز ليكونوا أوائل من يمتلكه ويستكشف خصائصه الفريدة من نوعها. إن هاتف سامسونغ Galaxy S8 و Galaxy S8+ يقدم ميزات ووظائف عملية وتقنية جديدة من شأنها أن تبهر العملاء، لذا فإننا نحث العملاء لزيارة متاجر التجزئة المفضلة لديهم والتقدم بطلب مسبق للحصول على الهاتف عاجلاً وليس آجلاً وذلك قبل نفاد الكمية نظراً لكونها محدودة".

ويمثل الهاتف الذكي الجديد من سامسونغ إضافة مميزة لتشكيلة أجهزة Galaxy ويعد بمثابة بداية عصر جديد من التميز والإبداع من خلال إعادة تصميم شكل الجهاز الذي أصبح على مر السنين أداة لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية. وقد تم إطلاق جهازي سامسونغ Galaxy S8 و Galaxy S8+ الجديدين في 29 مارس 2017 خلال حدث إطلاق رسمي في #نيويورك.

وتبلغ قيمة جهاز Galaxy S8 2799 درهم، أما جهاز Galaxy S8+ فتبلغ قيمته درهم 3099 درهماً.