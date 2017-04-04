5 نصائح لتجنب إضافة الحسابات الوهمية على فيسبوك

غالبا ما تأتي أي مستخدم على #فيسبوك طلبات "إضافة" أو "صداقة" من #حسابات لشخصيات لا يعرفها.. وعند تصفُّح #الحساب يكتشف المستخدم أنه لا يوجد أي #صديق مشترك بينه وبين "طالب الصداقة"، أو أنه يوجد عدد قليل جدا من #الأصدقاء المشتركين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

مثل هذه الحسابات مزيفة ووهمية، وقد يكون وراءها #قراصنة، ولتجنبها إليك 5 نصائح يقدمها خالد أبوبكر مؤسس #الجيش_المصري_الإلكتروني، في حديث خاص مع "العربية.نت".

النصيحة الأولى: استخدام خاصية #البحث العكسي للصور لتحديد الشخص الموجود في صورة الملف الشخصي للحساب المراد معرفة هويته. ومن خلال هذا البحث سيمكن الوصول لصور مماثلة لهذا الشخص على شبكة #الإنترنت. وإذا كان #حساب_الفيسبوك حقيقياً سيكون من الصعب العثور على صورة مماثلة للمستخدم على الإنترنت، أما إذا كان مزيفاً سيتواجد له صورة أو عدة صور مشابهة منشرة على الإنترنت.

النصيحة الثانية: معظم #الحسابات_الوهمية تستخدم دائماً صورة واحدة فقط، وإذا تأكدت أنه لا توجد صور أخرى في الحساب، سواء شخصية أو جماعية، فهذا #حساب_وهمي لا تقبل صداقته أو إضافته.

النصيحة الثالثة: يجب التحقق من السجل الزمني للحساب لمعرفة متى انضم لفيسبوك، حيث إن معظم #الحسابات_الوهمية يكون قد تم إنشاؤها منذ أسبوع مثلا أو أقل قبل أن يبدأ في إرسال في #طلبات_الصداقة لآخرين.

النصيحة الرابعة: معظم #الحسابات الوهمية تكون بأسماء فتيات، ولذلك إذا أرسلت إليك فتاة لا تعرفها #طلب_صداقة، فكن حذراً وتحقق من صفحتها، فمثل هذا الحساب قد يكون وراءه #هاكرز أو مستخدم سيبدأ في #اختراق حسابك أو ممارسة عمليات #احتيال و #نصب.

النصيحة الخامسة: يجب التحقق من #قائمة_الأصدقاء في الحساب، فإذا كان لديه #أصدقاء مشتركون ومدينة معروفة ورقم هاتف فهذا حساب حقيقي، أما إذا لم يكن ذلك موجودا فما عليك سوى استخدام كلمة "مسح" أو "إزالة" لحذف طلب الصداقة من هذا الحساب فورا.