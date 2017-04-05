"طيران الإمارات" تقدم أجهزة لوحية على رحلاتها لأميركا

بدأت مجموعة "طيران الإمارات"، اليوم الأربعاء، إعارة #أجهزة_كمبيوتر لوحية لمسافريها المتوجهين إلى #الولايات_المتحدة في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في محاولة جديدة للالتفاف على الحظر الأميركي على اصطحاب #الركاب بعض الأجهزة الإلكترونية.

وقالت المجموعة الإماراتية في بيان إنه بإمكان المسافرين استخدام وسائط التخزين المحمولة في #الأجهزة_اللوحية التي تعمل ضمن برنامج "مايكروسوفت اوفيس" ما يتيح للراغبين مواصلة أعمالهم التي يقومون بها على أجهزة الكمبيوتر العادية.

وذكرت المجموعة التي تتخذ من #دبي مقراً أن خدمة إعارة أجهزة الكمبيوتر اللوحية مجانية.

وقررت الولايات المتحدة حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح و #الألعاب_الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة مباشرة إليها من تركيا و7 دول عربية هي الأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب، مشيرة إلى خطر وقوع اعتداءات "إرهابية".

واتخذت بريطانيا قراراً مماثلاً للرحلات القادمة من 6 دول هي مصر وتركيا والأردن والسعودية وتونس ولبنان، بينما قالت فرنسا وكندا إنهما تفكران في اتخاذ إجراءات مشابهة بذلك.

وتحاول شركات الطيران الثلاث العملاقة في الخليج، وهي #طيران_الامارات و #الاتحاد_للطيران والخطوط الجوية #القطرية ، منذ شهر مارس الماضي، التكيف مع إجراءات الأمن الإضافية هذه.

وكانت "طيران الإمارات" أعلنت أنها ستقدم خدمة مجانية تتيح للمسافرين إلى الولايات المتحدة عبر دبي استخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزتهم اللوحية حتى بوابة الصعود إلى الطائرة.

كما قالت "الخطوط الجوية القطرية" إنها ستقدم مجاناً أجهزة كمبيوتر محمولة للمسافرين في درجة الأعمال لاستخدامها خلال الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان مجموعة "الاتحاد للطيران" عن خدمة مماثلة تشمل أيضا الإنترنت المجاني.