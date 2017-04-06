"تويتر لايت" .. لأصحاب الإنترنت البطيء!

أعلنت شركة# تويتر الخميس عن إطلاق تويتر لايت Twitter Lite، وهو تطبيق ويب مخفف مخصص لأصحاب الاتصال البطيء، والذي قالت إنه يستهدف المستخدمين في الأسواق الناشئة بآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية وإفريقيا والذي يجربون تويتر لأول مرة على أجهزتهم النقالة.

وقالت تويتر في منشور على مدونتها: "كل يوم، يستخدم ملايين الناس حول العالم تويتر لرؤية ما يحدث الآن. ومع ذلك، هناك العديد من العوائق التي تحول دون استخدام تويتر، بما في ذلك الشبكات المحمولة البطيئة، واشتراكات البيانات المكلفة، أو عدم وجود مساحة كافية على الأجهزة النقالة".

وأشارت الشركة إلى أن اتخاذ الهواتف الذكية نما إلى 3.8 مليار اتصال بحلول نهاية عام 2016، لا يزال 45% منها تتصل بالإنترنت عن طريق شبكات الجيل الثاني البطيئة، بحسب الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA.

وأوضحت أن "تويتر لايت"، الذي يعمل على الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، يقدم تجربة ويب محمولة جديدة تقلل استخدام البيانات، وتُحمِّل البيانات بسرعة عند استخدام الاتصالات البطيئة، وهو يستهدف شبكات المحمول التي لا يمكن الاعتماد عليها، ولا يأخذ إلا 1 ميجابايت على الجهاز.

وأضافت الشركة أنها حسنته ليكون أسرع، مع زمن تحميل أسرع بنسبة 30%، إضافة إلى تصفح أسرع للخدمة، وهو يقدم مزايا تويتر الأساسية، مثل الخط الزمني، والتغريدات، والرسائل الخاصة، وأكثر المواضيع تداولًا، والملفات الشخصية، وتحميلات الوسائط المتعددة، والإشعارات.

ويمتاز تطبيق الويب الجديد "تويتر لايت"، الذي قالت الشركة إنها طورته بالتعاون مع شركة جوجل، بأنه يوفر مزايا إضافية على متصفح كروم، وغيره من المتصفحات الحديثة على نظام أندرويد، بما في ذلك ميزة الإشعارات.

ويدعم "تويتر لايت"، الذي قالت الشركة إنها سوف يتوفر في جميع دول العالم اعتبارًا من اليوم عبر الرابط mobile.twitter.com، أيضًا وضع عدم الاتصال بالإنترنت، بحيث لن تتأثر تجربة المستخدم حال الانقطاع المؤقت للإنترنت.