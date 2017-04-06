"فيسبوك" تصعد معركتها ضد "الانتقام الإباحي"

كشفت شبكة "فيسبوك" الأربعاء عن سلاح جديد في الحرب ضد "الانتقام الإباحي" عبر صفحاتها إضافة إلى خدمتيها "مسنجر" و"انستغرام".

فعندما يتم الإبلاغ عن نشر صور حميمة عبر "فيسبوك" من دون إذن الأشخاص الظاهرين فيها والتأكد منها وسحبها، ستعمد الشركة إلى استخدام تقنية تحول دون نسخ هذه الصور وتشاركها عبر الشبكة مجددا.

وقالت رئيسة قسم السلامة العالمية في الشبكة انتيغون دافيس في منشور عبر مدونة "عندما يتم إبلاغنا بوجود هذا النوع من المحتويات المعروف عموما بـ #الانتقام_الإباحي بات في إمكاننا تفادي نشره عبر #فيسبوك و #مسنجر و #انستغرام".

وأضافت "هذا جزء من جهودنا المتواصلة لإقامة مجتمع آمن على فيسبوك وخارجها".

وفي أكثر الحالات، تعمد "فيسبوك" إلى تعطيل الحسابات التي تنشر عبرها #صور_حميمة من دون إذن، وفق دافيس.

وسيتم إبلاغ المستخدمين الذين يحاولون تشارك الصور بعد سحبها في إطار عمليات "الانتقام الإباحي" بإنذارات تشرح سبب انتهاك هذه المنشورات سياسات "فيسبوك" والدافع وراء منع نشرها.